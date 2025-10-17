Mis on ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization. ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

ONTACT Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ONTACT Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida ONTP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse ONTACT Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ONTACT Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ONTACT Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on ONTACT Protocol (ONTP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ONTACT Protocol (ONTP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ONTACT Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ONTACT Protocol hinna ennustust kohe!

ONTACT Protocol (ONTP) tokenoomika

ONTACT Protocol (ONTP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONTP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ONTACT Protocol (ONTP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ONTACT Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ONTACT Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ONTP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ONTACT Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ONTACT Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ONTACT Protocol kohta Kui palju on ONTACT Protocol (ONTP) tänapäeval väärt? Reaalajas ONTP hind USD on 0.00107 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ONTP/USD hind? $ 0.00107 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ONTP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ONTACT Protocol turukapitalisatsioon? ONTP turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ONTP ringlev varu? ONTP ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONTP (ATH) hind? ONTP saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade ONTP madalaim (ATL) hind? ONTP nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on ONTP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ONTP kauplemismaht on $ 54.34K USD . Kas ONTP sel aastal kõrgemale ka suundub? ONTP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONTP hinna ennustust

ONTACT Protocol (ONTP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 10-16 21:36:00 Valdkonna uudised U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday 10-16 15:41:06 Valdkonna uudised After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low 10-15 12:29:00 Valdkonna uudised $697 million liquidated across the market in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated 10-15 05:12:00 Asjatundjate soovitused Powell: Current economic growth may be better than expected, a rate cut in September is reasonable 10-14 20:24:00 Valdkonna uudised Altcoins Fall Across the Board, SKYAI Drops Over 40% in 24h 10-14 19:19:00 Valdkonna uudised Liquidations across the market rise to $624 million in the past 24 hours, over 210,000 traders liquidated

Värsked uudised

Miks nii paljud inimesed ikka veel raha kaotavad pullitõusus?

Bitcoini Layer 2 võrkude tõus: tehnoloogia mõistmine, mis kujundab Bitcoini tulevikku 2025. aastal