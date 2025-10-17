Reaalajas ONTACT Protocol hind täna on 0.00107 USD. Jälgige reaalajas ONTP/USD hinnauuendusi, reaalajas graafikuid, turukapitalisatsiooni, 24-tunnist mahtu ja palju muud. Avastage ONTP hinnatrende hõlpsalt MEXC-is juba praegu.Reaalajas ONTACT Protocol hind täna on 0.00107 USD. Jälgige reaalajas ONTP/USD hinnauuendusi, reaalajas graafikuid, turukapitalisatsiooni, 24-tunnist mahtu ja palju muud. Avastage ONTP hinnatrende hõlpsalt MEXC-is juba praegu.

ONTACT Protocol logo

ONTACT Protocol hind(ONTP)

1 ONTP/USD reaalajas hind:

$0.00107$0.00107
+3.88%1D
USD
ONTACT Protocol (ONTP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-10-17 10:56:54 (UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

0.00%

+3.88%

-35.55%

-35.55%

ONTACT Protocol (ONTP) reaalajas hind on $ 0.00107. Viimase 24 tunni jooksul ONTP kaubeldud madalaim $ 0.00083 ja kõrgeim $ 0.00119 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONTPkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on ONTP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +3.88% 24 tunni vältel -35.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ONTACT Protocol (ONTP) – turuteave

ETH

ONTACT Protocol praegune turukapitalisatsioon on -- $ 54.34K 24 tunnise kauplemismahuga. ONTP ringlev varu on --, mille koguvaru on 1900000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.03M.

ONTACT Protocol (ONTP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ONTACT Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00004+3.88%
30 päeva$ -0.0011-50.70%
60 päeva$ -0.00268-71.47%
90 päeva$ -0.00868-89.03%
ONTACT Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris ONTP muutuse $ +0.00004 (+3.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ONTACT Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0011 (-50.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ONTACT Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ONTP $ -0.00268 (-71.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ONTACT Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00868 (-89.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ONTACT Protocol (ONTP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ONTACT Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

ONTACT Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ONTACT Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ONTP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ONTACT Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ONTACT Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ONTACT Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on ONTACT Protocol (ONTP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ONTACT Protocol (ONTP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ONTACT Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ONTACT Protocol hinna ennustust kohe!

ONTACT Protocol (ONTP) tokenoomika

ONTACT Protocol (ONTP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONTP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ONTACT Protocol (ONTP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ONTACT Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ONTACT Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ONTP kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ONTACT Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ONTACT Protocol kohta

Kui palju on ONTACT Protocol (ONTP) tänapäeval väärt?
Reaalajas ONTP hind USD on 0.00107 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ONTP/USD hind?
Praegune hind ONTP/USD on $ 0.00107. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ONTACT Protocol turukapitalisatsioon?
ONTP turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ONTP ringlev varu?
ONTP ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONTP (ATH) hind?
ONTP saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade ONTP madalaim (ATL) hind?
ONTP nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on ONTP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ONTP kauplemismaht on $ 54.34K USD.
Kas ONTP sel aastal kõrgemale ka suundub?
ONTP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONTP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-10-17 10:56:54 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

