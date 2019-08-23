Ontology Gas (ONG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ontology Gas (ONG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ontology Gas (ONG) teave ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. Ametlik veebisait: https://ont.io/ Valge raamat: https://docs.ont.io/ Plokiahela Explorer: https://explorer.ont.io/ Ostke ONG kohe!

Ontology Gas (ONG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ontology Gas (ONG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 71.06M $ 71.06M $ 71.06M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 421.94M $ 421.94M $ 421.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 168.40M $ 168.40M $ 168.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.28194 $ 3.28194 $ 3.28194 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 Praegune hind: $ 0.1684 $ 0.1684 $ 0.1684 Lisateave Ontology Gas (ONG) hinna kohta

Ontology Gas (ONG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ontology Gas (ONG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ONG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ONG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ONG tokeni tokenoomikat, avastage ONG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ONG Kas olete huvitatud Ontology Gas (ONG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ONG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ONG MEXC-ist osta!

Ontology Gas (ONG) hinna ajalugu ONG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ONG hinna ajalugu kohe!

ONG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ONG võiks suunduda? Meie ONG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ONG tokeni hinna ennustust kohe!

