Ontology Gas (ONG) reaalajas hind on $ 0.1721. Viimase 24 tunni jooksul ONG kaubeldud madalaim $ 0.172 ja kõrgeim $ 0.1776 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.59254 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0393381415969.
Lüliajalise tootluse osas on ONG muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -2.76% 24 tunni vältel -5.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ontology Gas (ONG) – turuteave
No.455
$ 72.62M
$ 72.62M$ 72.62M
$ 276.70K
$ 276.70K$ 276.70K
$ 172.10M
$ 172.10M$ 172.10M
421.94M
421.94M 421.94M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
42.19%
2019-08-23
$ 1.43
$ 1.43$ 1.43
ONT
Ontology Gas praegune turukapitalisatsioon on $ 72.62M$ 276.70K 24 tunnise kauplemismahuga. ONG ringlev varu on 421.94M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 172.10M.
Ontology Gas (ONG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ontology Gas tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.004885
-2.76%
30 päeva
$ -0.0321
-15.72%
60 päeva
$ +0.0009
+0.52%
90 päeva
$ -0.0393
-18.60%
Ontology Gas Hinnamuutus täna
Täna registreeris ONG muutuse $ -0.004885 (-2.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ontology Gas 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0321 (-15.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ontology Gas 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ONG $ +0.0009 (+0.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ontology Gas 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0393 (-18.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ontology Gas (ONG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.
Ontology Gas on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ontology Gas investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ONG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ontology Gas kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ontology Gas ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ontology Gas hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ontology Gas (ONG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ontology Gas (ONG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ontology Gas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ontology Gas (ONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ontology Gas (ONG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ontology Gas osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ontology Gas osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.