Rohkem infot ONG

ONG Hinnainfo

ONG Valge raamat

ONG Ametlik veebisait

ONG Tokenoomika

ONG Hinnaprognoos

ONG Ajalugu

ONG – ostujuhend

ONG-usaldusraha valuutakonverter

ONG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ontology Gas logo

Ontology Gas hind(ONG)

1 ONG/USD reaalajas hind:

$0.1721
$0.1721$0.1721
-2.76%1D
USD
Ontology Gas (ONG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:13:47 (UTC+8)

Ontology Gas (ONG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.172
$ 0.172$ 0.172
24 h madal
$ 0.1776
$ 0.1776$ 0.1776
24 h kõrge

$ 0.172
$ 0.172$ 0.172

$ 0.1776
$ 0.1776$ 0.1776

$ 4.59254
$ 4.59254$ 4.59254

$ 0.0393381415969
$ 0.0393381415969$ 0.0393381415969

-0.35%

-2.76%

-5.03%

-5.03%

Ontology Gas (ONG) reaalajas hind on $ 0.1721. Viimase 24 tunni jooksul ONG kaubeldud madalaim $ 0.172 ja kõrgeim $ 0.1776 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.59254 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0393381415969.

Lüliajalise tootluse osas on ONG muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -2.76% 24 tunni vältel -5.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ontology Gas (ONG) – turuteave

No.455

$ 72.62M
$ 72.62M$ 72.62M

$ 276.70K
$ 276.70K$ 276.70K

$ 172.10M
$ 172.10M$ 172.10M

421.94M
421.94M 421.94M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.19%

2019-08-23

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

ONT

Ontology Gas praegune turukapitalisatsioon on $ 72.62M $ 276.70K 24 tunnise kauplemismahuga. ONG ringlev varu on 421.94M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 172.10M.

Ontology Gas (ONG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ontology Gas tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004885-2.76%
30 päeva$ -0.0321-15.72%
60 päeva$ +0.0009+0.52%
90 päeva$ -0.0393-18.60%
Ontology Gas Hinnamuutus täna

Täna registreeris ONG muutuse $ -0.004885 (-2.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ontology Gas 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0321 (-15.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ontology Gas 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ONG $ +0.0009 (+0.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ontology Gas 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0393 (-18.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ontology Gas (ONG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ontology Gas hinnaajaloo lehte.

Mis on Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ontology Gas investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ONG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ontology Gas kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ontology Gas ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ontology Gas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ontology Gas (ONG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ontology Gas (ONG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ontology Gas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ontology Gas hinna ennustust kohe!

Ontology Gas (ONG) tokenoomika

Ontology Gas (ONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ontology Gas (ONG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ontology Gas osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ontology Gas osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ONG kohalike valuutade suhtes

1 Ontology Gas(ONG)/VND
4,528.8115
1 Ontology Gas(ONG)/AUD
A$0.263313
1 Ontology Gas(ONG)/GBP
0.125633
1 Ontology Gas(ONG)/EUR
0.146285
1 Ontology Gas(ONG)/USD
$0.1721
1 Ontology Gas(ONG)/MYR
RM0.724541
1 Ontology Gas(ONG)/TRY
7.030285
1 Ontology Gas(ONG)/JPY
¥25.2987
1 Ontology Gas(ONG)/ARS
ARS$222.926293
1 Ontology Gas(ONG)/RUB
13.706044
1 Ontology Gas(ONG)/INR
15.060471
1 Ontology Gas(ONG)/IDR
Rp2,775.806063
1 Ontology Gas(ONG)/KRW
239.026248
1 Ontology Gas(ONG)/PHP
9.771838
1 Ontology Gas(ONG)/EGP
￡E.8.298662
1 Ontology Gas(ONG)/BRL
R$0.92934
1 Ontology Gas(ONG)/CAD
C$0.237498
1 Ontology Gas(ONG)/BDT
20.877451
1 Ontology Gas(ONG)/NGN
263.552219
1 Ontology Gas(ONG)/UAH
7.092241
1 Ontology Gas(ONG)/VES
Bs23.2335
1 Ontology Gas(ONG)/CLP
$165.5602
1 Ontology Gas(ONG)/PKR
Rs48.711184
1 Ontology Gas(ONG)/KZT
93.076843
1 Ontology Gas(ONG)/THB
฿5.569156
1 Ontology Gas(ONG)/TWD
NT$5.168163
1 Ontology Gas(ONG)/AED
د.إ0.631607
1 Ontology Gas(ONG)/CHF
Fr0.13768
1 Ontology Gas(ONG)/HKD
HK$1.345822
1 Ontology Gas(ONG)/AMD
֏65.81104
1 Ontology Gas(ONG)/MAD
.د.م1.547179
1 Ontology Gas(ONG)/MXN
$3.219991
1 Ontology Gas(ONG)/PLN
0.624723
1 Ontology Gas(ONG)/RON
лв0.743472
1 Ontology Gas(ONG)/SEK
kr1.641834
1 Ontology Gas(ONG)/BGN
лв0.287407
1 Ontology Gas(ONG)/HUF
Ft58.063098
1 Ontology Gas(ONG)/CZK
3.595169
1 Ontology Gas(ONG)/KWD
د.ك0.0523184
1 Ontology Gas(ONG)/ILS
0.579977
1 Ontology Gas(ONG)/NOK
kr1.748536
1 Ontology Gas(ONG)/NZD
$0.289128

Ontology Gas ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ontology Gas võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ontology Gas ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ontology Gas kohta

Kui palju on Ontology Gas (ONG) tänapäeval väärt?
Reaalajas ONG hind USD on 0.1721 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ONG/USD hind?
Praegune hind ONG/USD on $ 0.1721. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ontology Gas turukapitalisatsioon?
ONG turukapitalisatsioon on $ 72.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ONG ringlev varu?
ONG ringlev varu on 421.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONG (ATH) hind?
ONG saavutab ATH hinna summas 4.59254 USD.
Mis oli kõigi aegade ONG madalaim (ATL) hind?
ONG nägi ATL hinda summas 0.0393381415969 USD.
Milline on ONG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ONG kauplemismaht on $ 276.70K USD.
Kas ONG sel aastal kõrgemale ka suundub?
ONG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:13:47 (UTC+8)

Ontology Gas (ONG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ONG/USD kalkulaator

Summa

ONG
ONG
USD
USD

1 ONG = 0.1721 USD

Kauplemine: ONG

ONGUSDT
$0.1721
$0.1721$0.1721
-2.82%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu