Ondo DeFAI (ONDOAI) teave DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation. Ametlik veebisait: https://ondoai.org/ Valge raamat: https://ondoai.gitbook.io/ondoai-whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xFA1b1f13080857Bf373de0De93970c96d2C29FD0 Ostke ONDOAI kohe!

Ondo DeFAI (ONDOAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ondo DeFAI (ONDOAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 216.00K $ 216.00K $ 216.00K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 216.00K $ 216.00K $ 216.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0098 $ 0.0098 $ 0.0098 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000352756619616063 $ 0.000352756619616063 $ 0.000352756619616063 Praegune hind: $ 0.000216 $ 0.000216 $ 0.000216 Lisateave Ondo DeFAI (ONDOAI) hinna kohta

Ondo DeFAI (ONDOAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ondo DeFAI (ONDOAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ONDOAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ONDOAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ONDOAI tokeni tokenoomikat, avastage ONDOAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ONDOAI Kas olete huvitatud Ondo DeFAI (ONDOAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ONDOAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ONDOAI MEXC-ist osta!

Ondo DeFAI (ONDOAI) hinna ajalugu ONDOAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ONDOAI hinna ajalugu kohe!

ONDOAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ONDOAI võiks suunduda? Meie ONDOAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ONDOAI tokeni hinna ennustust kohe!

