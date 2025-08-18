Mis on Ondo DeFAI (ONDOAI)

DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation.

Ondo DeFAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ondo DeFAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Ondo DeFAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ondo DeFAI (ONDOAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ondo DeFAI (ONDOAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ondo DeFAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Ondo DeFAI (ONDOAI) tokenoomika

Ondo DeFAI (ONDOAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONDOAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ondo DeFAI (ONDOAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ondo DeFAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ondo DeFAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ONDOAI kohalike valuutade suhtes

Ondo DeFAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ondo DeFAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ondo DeFAI kohta Kui palju on Ondo DeFAI (ONDOAI) tänapäeval väärt? Reaalajas ONDOAI hind USD on 0.000218 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ONDOAI/USD hind? $ 0.000218 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ONDOAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ondo DeFAI turukapitalisatsioon? ONDOAI turukapitalisatsioon on $ 218.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ONDOAI ringlev varu? ONDOAI ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONDOAI (ATH) hind? ONDOAI saavutab ATH hinna summas 0.00961633659193479 USD . Mis oli kõigi aegade ONDOAI madalaim (ATL) hind? ONDOAI nägi ATL hinda summas 0.000352756619616063 USD . Milline on ONDOAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ONDOAI kauplemismaht on $ 82.34 USD . Kas ONDOAI sel aastal kõrgemale ka suundub? ONDOAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONDOAI hinna ennustust

Ondo DeFAI (ONDOAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

