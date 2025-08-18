Ondo DeFAI (ONDOAI) reaalajas hind on $ 0.000218. Viimase 24 tunni jooksul ONDOAI kaubeldud madalaim $ 0.000218 ja kõrgeim $ 0.00022 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONDOAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00961633659193479 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000352756619616063.
Lüliajalise tootluse osas on ONDOAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -34.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ondo DeFAI (ONDOAI) – turuteave
Ondo DeFAI praegune turukapitalisatsioon on $ 218.00K$ 82.34 24 tunnise kauplemismahuga. ONDOAI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Ondo DeFAI (ONDOAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ondo DeFAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000331
-60.30%
60 päeva
$ -0.000753
-77.55%
90 päeva
$ -0.000869
-79.95%
Ondo DeFAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris ONDOAI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ondo DeFAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000331 (-60.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ondo DeFAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ONDOAI $ -0.000753 (-77.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ondo DeFAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000869 (-79.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation.
