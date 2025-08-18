Rohkem infot ONDOAI

Ondo DeFAI logo

Ondo DeFAI hind(ONDOAI)

1 ONDOAI/USD reaalajas hind:

0.00%1D
USD
Ondo DeFAI (ONDOAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:13:39 (UTC+8)

Ondo DeFAI (ONDOAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.00022
$ 0.00022$ 0.00022
24 h kõrge

Ondo DeFAI (ONDOAI) reaalajas hind on $ 0.000218. Viimase 24 tunni jooksul ONDOAI kaubeldud madalaim $ 0.000218 ja kõrgeim $ 0.00022 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONDOAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00961633659193479 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000352756619616063.

Lüliajalise tootluse osas on ONDOAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -34.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ondo DeFAI (ONDOAI) – turuteave

No.2472

ETH

Ondo DeFAI praegune turukapitalisatsioon on $ 218.00K $ 82.34 24 tunnise kauplemismahuga. ONDOAI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.

Ondo DeFAI (ONDOAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ondo DeFAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000331-60.30%
60 päeva$ -0.000753-77.55%
90 päeva$ -0.000869-79.95%
Ondo DeFAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris ONDOAI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ondo DeFAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000331 (-60.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ondo DeFAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ONDOAI $ -0.000753 (-77.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ondo DeFAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000869 (-79.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ondo DeFAI (ONDOAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ondo DeFAI hinnaajaloo lehte.

Mis on Ondo DeFAI (ONDOAI)

DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation.

Ondo DeFAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ondo DeFAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ONDOAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ondo DeFAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ondo DeFAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ondo DeFAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ondo DeFAI (ONDOAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ondo DeFAI (ONDOAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ondo DeFAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ondo DeFAI hinna ennustust kohe!

Ondo DeFAI (ONDOAI) tokenoomika

Ondo DeFAI (ONDOAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONDOAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ondo DeFAI (ONDOAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ondo DeFAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ondo DeFAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ONDOAI kohalike valuutade suhtes

1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/VND
5.73667
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/AUD
A$0.00033354
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/GBP
0.00015914
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/EUR
0.0001853
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/USD
$0.000218
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/MYR
RM0.00091778
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/TRY
0.0089053
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/JPY
¥0.032046
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/ARS
ARS$0.28238194
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/RUB
0.01736152
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/INR
0.01907718
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/IDR
Rp3.51612854
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/KRW
0.30277584
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/PHP
0.01237804
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/EGP
￡E.0.01051196
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/BRL
R$0.0011772
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/CAD
C$0.00030084
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/BDT
0.02644558
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/NGN
0.33384302
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/UAH
0.00898378
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/VES
Bs0.02943
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/CLP
$0.209716
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/PKR
Rs0.06170272
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/KZT
0.11790094
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/THB
฿0.00705448
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/TWD
NT$0.00654654
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/AED
د.إ0.00080006
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/CHF
Fr0.0001744
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/HKD
HK$0.00170476
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/AMD
֏0.0833632
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/MAD
.د.م0.00195982
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/MXN
$0.00407878
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/PLN
0.00079134
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/RON
лв0.00094176
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/SEK
kr0.00207972
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/BGN
лв0.00036406
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/HUF
Ft0.07354884
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/CZK
0.00455402
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/KWD
د.ك0.000066272
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/ILS
0.00073466
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/NOK
kr0.00221488
1 Ondo DeFAI(ONDOAI)/NZD
$0.00036624

Ondo DeFAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ondo DeFAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ondo DeFAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ondo DeFAI kohta

Kui palju on Ondo DeFAI (ONDOAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ONDOAI hind USD on 0.000218 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ONDOAI/USD hind?
Praegune hind ONDOAI/USD on $ 0.000218. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ondo DeFAI turukapitalisatsioon?
ONDOAI turukapitalisatsioon on $ 218.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ONDOAI ringlev varu?
ONDOAI ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONDOAI (ATH) hind?
ONDOAI saavutab ATH hinna summas 0.00961633659193479 USD.
Mis oli kõigi aegade ONDOAI madalaim (ATL) hind?
ONDOAI nägi ATL hinda summas 0.000352756619616063 USD.
Milline on ONDOAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ONDOAI kauplemismaht on $ 82.34 USD.
Kas ONDOAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ONDOAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONDOAI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:13:39 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ONDOAI/USD kalkulaator

Summa

ONDOAI
ONDOAI
USD
USD

1 ONDOAI = 0.000218 USD

Kauplemine: ONDOAI

ONDOAIUSDT
$0.000218
$0.000218$0.000218
0.00%

