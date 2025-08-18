Open Meta City (OMZ) reaalajas hind on $ 0.03988. Viimase 24 tunni jooksul OMZ kaubeldud madalaim $ 0.03981 ja kõrgeim $ 0.03999 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3095626418388605 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.024197755028998087.
Lüliajalise tootluse osas on OMZ muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel -2.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Open Meta City (OMZ) – turuteave
Open Meta City praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 49.53K 24 tunnise kauplemismahuga. OMZ ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.98M.
Open Meta City (OMZ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Open Meta City tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000478
+0.12%
30 päeva
$ -0.00043
-1.07%
60 päeva
$ -0.00057
-1.41%
90 päeva
$ +0.00043
+1.08%
Open Meta City Hinnamuutus täna
Täna registreeris OMZ muutuse $ +0.0000478 (+0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Open Meta City 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00043 (-1.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Open Meta City 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OMZ $ -0.00057 (-1.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Open Meta City 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00043 (+1.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Open Meta City (OMZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.
Open Meta City on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Open Meta City investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OMZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Open Meta City kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Open Meta City ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Open Meta City hinna ennustus (USD)
Kui palju on Open Meta City (OMZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Open Meta City (OMZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Open Meta City nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Open Meta City (OMZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Open Meta City (OMZ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Open Meta City osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Open Meta City osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
