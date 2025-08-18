Rohkem infot OMZ

Open Meta City hind(OMZ)

$0.03988
+0.12%1D
Open Meta City (OMZ) reaalajas hinnagraafik
Open Meta City (OMZ) hinna teave (USD)

$ 0.03981
24 h madal
$ 0.03999
24 h kõrge

$ 0.03981
$ 0.03999
$ 0.3095626418388605
$ 0.024197755028998087
-0.08%

+0.12%

-2.67%

-2.67%

Open Meta City (OMZ) reaalajas hind on $ 0.03988. Viimase 24 tunni jooksul OMZ kaubeldud madalaim $ 0.03981 ja kõrgeim $ 0.03999 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3095626418388605 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.024197755028998087.

Lüliajalise tootluse osas on OMZ muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel -2.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Open Meta City (OMZ) – turuteave

$ 0.00
$ 49.53K
$ 7.98M
0.00
200,000,000
200,000,000
0.00%

Open Meta City praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 49.53K 24 tunnise kauplemismahuga. OMZ ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.98M.

Open Meta City (OMZ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Open Meta City tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

Periood | Muutus (USD) | Muutus (%)
Täna$ +0.0000478+0.12%
30 päeva$ -0.00043-1.07%
60 päeva$ -0.00057-1.41%
90 päeva$ +0.00043+1.08%
Open Meta City Hinnamuutus täna

Täna registreeris OMZ muutuse $ +0.0000478 (+0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Open Meta City 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00043 (-1.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Open Meta City 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OMZ $ -0.00057 (-1.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Open Meta City 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00043 (+1.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Open Meta City (OMZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Open Meta City hinnaajaloo lehte.

Mis on Open Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Open Meta City on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Open Meta City investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OMZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Open Meta City kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Open Meta City ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Open Meta City hinna ennustus (USD)

Kui palju on Open Meta City (OMZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Open Meta City (OMZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Open Meta City nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Open Meta City hinna ennustust kohe!

Open Meta City (OMZ) tokenoomika

Open Meta City (OMZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Open Meta City (OMZ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Open Meta City osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Open Meta City osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Open Meta City võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Open Meta City kohta

Kui palju on Open Meta City (OMZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas OMZ hind USD on 0.03988 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OMZ/USD hind?
Praegune hind OMZ/USD on $ 0.03988. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Open Meta City turukapitalisatsioon?
OMZ turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OMZ ringlev varu?
OMZ ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMZ (ATH) hind?
OMZ saavutab ATH hinna summas 0.3095626418388605 USD.
Mis oli kõigi aegade OMZ madalaim (ATL) hind?
OMZ nägi ATL hinda summas 0.024197755028998087 USD.
Milline on OMZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OMZ kauplemismaht on $ 49.53K USD.
Kas OMZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
OMZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMZ hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

