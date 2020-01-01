Doge Eat Doge (OMNOM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Doge Eat Doge (OMNOM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Doge Eat Doge (OMNOM) teave Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. Ametlik veebisait: https://omnomtoken.dog/ Plokiahela Explorer: https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de Ostke OMNOM kohe!

Doge Eat Doge (OMNOM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Doge Eat Doge (OMNOM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Koguvaru: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ringlev varu: $ 310.00T $ 310.00T $ 310.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.46M $ 14.46M $ 14.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000275 $ 0.000000275 $ 0.000000275 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 Praegune hind: $ 0.0000000144637 $ 0.0000000144637 $ 0.0000000144637 Lisateave Doge Eat Doge (OMNOM) hinna kohta

Doge Eat Doge (OMNOM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Doge Eat Doge (OMNOM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OMNOM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OMNOM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OMNOM tokeni tokenoomikat, avastage OMNOM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OMNOM Kas olete huvitatud Doge Eat Doge (OMNOM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OMNOM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OMNOM MEXC-ist osta!

Doge Eat Doge (OMNOM) hinna ajalugu OMNOM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OMNOM hinna ajalugu kohe!

OMNOM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OMNOM võiks suunduda? Meie OMNOM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OMNOM tokeni hinna ennustust kohe!

