OMNIA Protocol (OMNIA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi OMNIA Protocol (OMNIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

OMNIA Protocol (OMNIA) teave

OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.

Ametlik veebisait:
https://omniatech.io
Valge raamat:
https://whitepaper.omniatech.io
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage OMNIA Protocol (OMNIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Koguvaru:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.9103
$ 1.9103$ 1.9103
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.009806292836582667
$ 0.009806292836582667$ 0.009806292836582667
Praegune hind:
$ 0.01087
$ 0.01087$ 0.01087

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate OMNIA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

OMNIA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate OMNIA tokeni tokenoomikat, avastage OMNIA tokeni reaalajas hinda!

OMNIA Protocol (OMNIA) hinna ajalugu

OMNIA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

OMNIA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu OMNIA võiks suunduda? Meie OMNIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.