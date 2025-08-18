Rohkem infot OMNIA

OMNIA Protocol hind(OMNIA)

1 OMNIA/USD reaalajas hind:

$0.01046
$0.01046$0.01046
-0.75%1D
USD
OMNIA Protocol (OMNIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:44:37 (UTC+8)

OMNIA Protocol (OMNIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01046
$ 0.01046$ 0.01046
24 h madal
$ 0.0116
$ 0.0116$ 0.0116
24 h kõrge

$ 0.01046
$ 0.01046$ 0.01046

$ 0.0116
$ 0.0116$ 0.0116

$ 1.8747107834267112
$ 1.8747107834267112$ 1.8747107834267112

$ 0.009806292836582667
$ 0.009806292836582667$ 0.009806292836582667

-0.76%

-0.75%

-11.51%

-11.51%

OMNIA Protocol (OMNIA) reaalajas hind on $ 0.01046. Viimase 24 tunni jooksul OMNIA kaubeldud madalaim $ 0.01046 ja kõrgeim $ 0.0116 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMNIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.8747107834267112 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009806292836582667.

Lüliajalise tootluse osas on OMNIA muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -0.75% 24 tunni vältel -11.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OMNIA Protocol (OMNIA) – turuteave

No.4515

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 32.42K
$ 32.42K$ 32.42K

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

OMNIA Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 32.42K 24 tunnise kauplemismahuga. OMNIA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.05M.

OMNIA Protocol (OMNIA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OMNIA Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000079-0.75%
30 päeva$ +0.0002+1.94%
60 päeva$ -0.00334-24.21%
90 päeva$ -0.01014-49.23%
OMNIA Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris OMNIA muutuse $ -0.000079 (-0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OMNIA Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002 (+1.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OMNIA Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OMNIA $ -0.00334 (-24.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OMNIA Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01014 (-49.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OMNIA Protocol (OMNIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OMNIA Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on OMNIA Protocol (OMNIA)

OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.

OMNIA Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OMNIA Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OMNIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OMNIA Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OMNIA Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OMNIA Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on OMNIA Protocol (OMNIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OMNIA Protocol (OMNIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OMNIA Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OMNIA Protocol hinna ennustust kohe!

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenoomika

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMNIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OMNIA Protocol (OMNIA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OMNIA Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OMNIA Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OMNIA kohalike valuutade suhtes

OMNIA Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OMNIA Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OMNIA Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OMNIA Protocol kohta

Kui palju on OMNIA Protocol (OMNIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas OMNIA hind USD on 0.01046 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OMNIA/USD hind?
Praegune hind OMNIA/USD on $ 0.01046. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OMNIA Protocol turukapitalisatsioon?
OMNIA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OMNIA ringlev varu?
OMNIA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMNIA (ATH) hind?
OMNIA saavutab ATH hinna summas 1.8747107834267112 USD.
Mis oli kõigi aegade OMNIA madalaim (ATL) hind?
OMNIA nägi ATL hinda summas 0.009806292836582667 USD.
Milline on OMNIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OMNIA kauplemismaht on $ 32.42K USD.
Kas OMNIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
OMNIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMNIA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:44:37 (UTC+8)

OMNIA Protocol (OMNIA) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

