OMNIA Protocol (OMNIA) reaalajas hind on $ 0.01046. Viimase 24 tunni jooksul OMNIA kaubeldud madalaim $ 0.01046 ja kõrgeim $ 0.0116 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMNIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.8747107834267112 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009806292836582667.
Lüliajalise tootluse osas on OMNIA muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -0.75% 24 tunni vältel -11.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OMNIA Protocol (OMNIA) – turuteave
No.4515
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 32.42K
$ 32.42K$ 32.42K
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
ETH
OMNIA Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 32.42K 24 tunnise kauplemismahuga. OMNIA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.05M.
OMNIA Protocol (OMNIA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OMNIA Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000079
-0.75%
30 päeva
$ +0.0002
+1.94%
60 päeva
$ -0.00334
-24.21%
90 päeva
$ -0.01014
-49.23%
OMNIA Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris OMNIA muutuse $ -0.000079 (-0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OMNIA Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002 (+1.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OMNIA Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OMNIA $ -0.00334 (-24.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OMNIA Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01014 (-49.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OMNIA Protocol (OMNIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.
OMNIA Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OMNIA Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OMNIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse OMNIA Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OMNIA Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
OMNIA Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on OMNIA Protocol (OMNIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OMNIA Protocol (OMNIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OMNIA Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OMNIA Protocol (OMNIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMNIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
OMNIA Protocol (OMNIA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas OMNIA Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OMNIA Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.