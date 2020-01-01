Omni Network (OMNI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Omni Network (OMNI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Omni Network (OMNI) teave Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. Ametlik veebisait: https://omni.network/ Valge raamat: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4 Ostke OMNI kohe!

Omni Network (OMNI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Omni Network (OMNI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 126.29M $ 126.29M $ 126.29M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 34.47M $ 34.47M $ 34.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 366.40M $ 366.40M $ 366.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 49.48 $ 49.48 $ 49.48 Kõigi aegade madalaim: $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 Praegune hind: $ 3.664 $ 3.664 $ 3.664 Lisateave Omni Network (OMNI) hinna kohta

Omni Network (OMNI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Omni Network (OMNI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OMNI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OMNI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OMNI tokeni tokenoomikat, avastage OMNI tokeni reaalajas hinda!

Omni Network (OMNI) hinna ajalugu OMNI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OMNI hinna ajalugu kohe!

OMNI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OMNI võiks suunduda? Meie OMNI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OMNI tokeni hinna ennustust kohe!

