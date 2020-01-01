ECOMI (OMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ECOMI (OMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ECOMI (OMI) teave The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem. Ametlik veebisait: https://ecomi.notion.site/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1UNE-EvjuMIaWJUfvF3qQiTe0OKLFAJXV/view Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xeD35af169aF46a02eE13b9d79Eb57d6D68C1749e Ostke OMI kohe!

ECOMI (OMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ECOMI (OMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 52.59M Koguvaru: $ 305.28B Ringlev varu: $ 279.56B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 57.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0009205 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000175268662542023 Praegune hind: $ 0.0001881 Lisateave ECOMI (OMI) hinna kohta

ECOMI (OMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ECOMI (OMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OMI tokeni tokenoomikat, avastage OMI tokeni reaalajas hinda!

ECOMI (OMI) hinna ajalugu OMI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OMI hinna ajalugu kohe!

OMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OMI võiks suunduda? Meie OMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OMI tokeni hinna ennustust kohe!

