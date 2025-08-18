Mis on ECOMI (OMI)

The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

ECOMI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ECOMI (OMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ECOMI (OMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ECOMI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ECOMI hinna ennustust kohe!

ECOMI (OMI) tokenoomika

ECOMI (OMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ECOMI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ECOMI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ECOMI kohta Kui palju on ECOMI (OMI) tänapäeval väärt? Reaalajas OMI hind USD on 0.000184 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OMI/USD hind? $ 0.000184 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OMI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ECOMI turukapitalisatsioon? OMI turukapitalisatsioon on $ 51.44M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OMI ringlev varu? OMI ringlev varu on 279.56B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMI (ATH) hind? OMI saavutab ATH hinna summas 0.00303461855707369 USD . Mis oli kõigi aegade OMI madalaim (ATL) hind? OMI nägi ATL hinda summas 0.000175268662542023 USD . Milline on OMI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OMI kauplemismaht on $ 193.97K USD . Kas OMI sel aastal kõrgemale ka suundub? OMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMI hinna ennustust

