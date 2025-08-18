ECOMI (OMI) reaalajas hind on $ 0.000184. Viimase 24 tunni jooksul OMI kaubeldud madalaim $ 0.0001811 ja kõrgeim $ 0.0001906 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00303461855707369 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000175268662542023.
Lüliajalise tootluse osas on OMI muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -7.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ECOMI (OMI) – turuteave
No.566
$ 51.44M
$ 193.97K
$ 56.17M
279.56B
305,281,922,855.64703
ETH
ECOMI praegune turukapitalisatsioon on $ 51.44M$ 193.97K 24 tunnise kauplemismahuga. OMI ringlev varu on 279.56B, mille koguvaru on 305281922855.64703. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ECOMI (OMI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ECOMI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000092
+0.05%
30 päeva
$ -0.0000152
-7.64%
60 päeva
$ -0.0000108
-5.55%
90 päeva
$ -0.0000188
-9.28%
ECOMI Hinnamuutus täna
Täna registreeris OMI muutuse $ +0.000000092 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ECOMI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000152 (-7.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ECOMI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OMI $ -0.0000108 (-5.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ECOMI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000188 (-9.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ECOMI (OMI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.
ECOMI hinna ennustus (USD)
Kui palju on ECOMI (OMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ECOMI (OMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ECOMI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ECOMI (OMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.