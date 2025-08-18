Rohkem infot OMI

ECOMI logo

ECOMI hind(OMI)

1 OMI/USD reaalajas hind:

$0.0001839
+0.05%1D
USD
ECOMI (OMI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:13:24 (UTC+8)

ECOMI (OMI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001811
24 h madal
$ 0.0001906
24 h kõrge

$ 0.0001811
$ 0.0001906
$ 0.00303461855707369
$ 0.000175268662542023
+0.27%

+0.05%

-7.08%

-7.08%

ECOMI (OMI) reaalajas hind on $ 0.000184. Viimase 24 tunni jooksul OMI kaubeldud madalaim $ 0.0001811 ja kõrgeim $ 0.0001906 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMI kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00303461855707369 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000175268662542023.

Lüliajalise tootluse osas on OMI muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -7.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ECOMI (OMI) – turuteave

No.566

$ 51.44M
$ 193.97K
$ 56.17M
279.56B
305,281,922,855.64703
ETH

ECOMI praegune turukapitalisatsioon on $ 51.44M $ 193.97K 24 tunnise kauplemismahuga. OMI ringlev varu on 279.56B, mille koguvaru on 305281922855.64703.

ECOMI (OMI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ECOMI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000092+0.05%
30 päeva$ -0.0000152-7.64%
60 päeva$ -0.0000108-5.55%
90 päeva$ -0.0000188-9.28%
ECOMI Hinnamuutus täna

Täna registreeris OMI muutuse $ +0.000000092 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ECOMI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000152 (-7.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ECOMI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OMI $ -0.0000108 (-5.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ECOMI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000188 (-9.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ECOMI (OMI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ECOMI hinnaajaloo lehte.

Mis on ECOMI (OMI)

The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

ECOMI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ECOMI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OMI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ECOMI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ECOMI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ECOMI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ECOMI (OMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ECOMI (OMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ECOMI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ECOMI hinna ennustust kohe!

ECOMI (OMI) tokenoomika

ECOMI (OMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ECOMI (OMI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ECOMI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ECOMI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OMI kohalike valuutade suhtes

1 ECOMI(OMI)/VND
4.84196
1 ECOMI(OMI)/AUD
A$0.00028152
1 ECOMI(OMI)/GBP
0.00013432
1 ECOMI(OMI)/EUR
0.0001564
1 ECOMI(OMI)/USD
$0.000184
1 ECOMI(OMI)/MYR
RM0.00077464
1 ECOMI(OMI)/TRY
0.0075164
1 ECOMI(OMI)/JPY
¥0.027048
1 ECOMI(OMI)/ARS
ARS$0.23834072
1 ECOMI(OMI)/RUB
0.01465376
1 ECOMI(OMI)/INR
0.01610184
1 ECOMI(OMI)/IDR
Rp2.96774152
1 ECOMI(OMI)/KRW
0.25555392
1 ECOMI(OMI)/PHP
0.01044752
1 ECOMI(OMI)/EGP
￡E.0.00887248
1 ECOMI(OMI)/BRL
R$0.0009936
1 ECOMI(OMI)/CAD
C$0.00025392
1 ECOMI(OMI)/BDT
0.02232104
1 ECOMI(OMI)/NGN
0.28177576
1 ECOMI(OMI)/UAH
0.00758264
1 ECOMI(OMI)/VES
Bs0.02484
1 ECOMI(OMI)/CLP
$0.177008
1 ECOMI(OMI)/PKR
Rs0.05207936
1 ECOMI(OMI)/KZT
0.09951272
1 ECOMI(OMI)/THB
฿0.00595424
1 ECOMI(OMI)/TWD
NT$0.00552552
1 ECOMI(OMI)/AED
د.إ0.00067528
1 ECOMI(OMI)/CHF
Fr0.0001472
1 ECOMI(OMI)/HKD
HK$0.00143888
1 ECOMI(OMI)/AMD
֏0.0703616
1 ECOMI(OMI)/MAD
.د.م0.00165416
1 ECOMI(OMI)/MXN
$0.00344264
1 ECOMI(OMI)/PLN
0.00066792
1 ECOMI(OMI)/RON
лв0.00079488
1 ECOMI(OMI)/SEK
kr0.00175536
1 ECOMI(OMI)/BGN
лв0.00030728
1 ECOMI(OMI)/HUF
Ft0.06207792
1 ECOMI(OMI)/CZK
0.00384376
1 ECOMI(OMI)/KWD
د.ك0.000055936
1 ECOMI(OMI)/ILS
0.00062008
1 ECOMI(OMI)/NOK
kr0.00186944
1 ECOMI(OMI)/NZD
$0.00030912

ECOMI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ECOMI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ECOMI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ECOMI kohta

Kui palju on ECOMI (OMI) tänapäeval väärt?
Reaalajas OMI hind USD on 0.000184 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OMI/USD hind?
Praegune hind OMI/USD on $ 0.000184. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ECOMI turukapitalisatsioon?
OMI turukapitalisatsioon on $ 51.44M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OMI ringlev varu?
OMI ringlev varu on 279.56B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMI (ATH) hind?
OMI saavutab ATH hinna summas 0.00303461855707369 USD.
Mis oli kõigi aegade OMI madalaim (ATL) hind?
OMI nägi ATL hinda summas 0.000175268662542023 USD.
Milline on OMI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OMI kauplemismaht on $ 193.97K USD.
Kas OMI sel aastal kõrgemale ka suundub?
OMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMI hinna ennustust.
ECOMI (OMI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

