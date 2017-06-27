OmiseGo (OMG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OmiseGo (OMG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OmiseGo (OMG) teave OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017. Ametlik veebisait: https://omg.network/ Valge raamat: https://docs.omg.network/ Plokiahela Explorer: https://omg.eco/blockexplorer Ostke OMG kohe!

OmiseGo (OMG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OmiseGo (OMG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.63M $ 24.63M $ 24.63M Koguvaru: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M Ringlev varu: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.63M $ 24.63M $ 24.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 20.072 $ 20.072 $ 20.072 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1616473971311056 $ 0.1616473971311056 $ 0.1616473971311056 Praegune hind: $ 0.17563 $ 0.17563 $ 0.17563 Lisateave OmiseGo (OMG) hinna kohta

OmiseGo (OMG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OmiseGo (OMG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OMG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OMG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OMG tokeni tokenoomikat, avastage OMG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OMG Kas olete huvitatud OmiseGo (OMG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OMG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OMG MEXC-ist osta!

OmiseGo (OMG) hinna ajalugu OMG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OMG hinna ajalugu kohe!

OMG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OMG võiks suunduda? Meie OMG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OMG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!