OmiseGo (OMG) reaalajas hind on $ 0.18064. Viimase 24 tunni jooksul OMG kaubeldud madalaim $ 0.17777 ja kõrgeim $ 0.1827 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.351900100708008 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1616473971311056.
Lüliajalise tootluse osas on OMG muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, +0.35% 24 tunni vältel -1.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OmiseGo (OMG) – turuteave
No.814
$ 25.33M
$ 19.85K
$ 25.33M
140.25M
140,245,399
140,245,398.24513277
99.99%
2017-06-27 00:00:00
$ 0.27
ETH
OmiseGo praegune turukapitalisatsioon on $ 25.33M$ 19.85K 24 tunnise kauplemismahuga. OMG ringlev varu on 140.25M, mille koguvaru on 140245398.24513277. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.33M.
OmiseGo (OMG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OmiseGo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00063
+0.35%
30 päeva
$ -0.00402
-2.18%
60 päeva
$ -0.00789
-4.19%
90 päeva
$ -0.02434
-11.88%
OmiseGo Hinnamuutus täna
Täna registreeris OMG muutuse $ +0.00063 (+0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OmiseGo 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00402 (-2.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OmiseGo 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OMG $ -0.00789 (-4.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OmiseGo 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02434 (-11.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OmiseGo (OMG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.
OmiseGo hinna ennustus (USD)
Kui palju on OmiseGo (OMG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OmiseGo (OMG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OmiseGo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OmiseGo (OMG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
OmiseGo (OMG) ostujuhend
