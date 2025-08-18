Rohkem infot OMG

OmiseGo hind(OMG)

1 OMG/USD reaalajas hind:

$0.18064
+0.35%1D
USD
OmiseGo (OMG) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:34:54 (UTC+8)

OmiseGo (OMG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.17777
24 h madal
$ 0.1827
24 h kõrge

$ 0.17777
$ 0.1827
$ 28.351900100708008
$ 0.1616473971311056
+0.27%

+0.35%

-1.60%

-1.60%

OmiseGo (OMG) reaalajas hind on $ 0.18064. Viimase 24 tunni jooksul OMG kaubeldud madalaim $ 0.17777 ja kõrgeim $ 0.1827 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.351900100708008 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1616473971311056.

Lüliajalise tootluse osas on OMG muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, +0.35% 24 tunni vältel -1.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OmiseGo (OMG) – turuteave

No.814

$ 25.33M
$ 19.85K
$ 25.33M
140.25M
140,245,399
140,245,398.24513277
99.99%

2017-06-27 00:00:00

$ 0.27
ETH

OmiseGo praegune turukapitalisatsioon on $ 25.33M $ 19.85K 24 tunnise kauplemismahuga. OMG ringlev varu on 140.25M, mille koguvaru on 140245398.24513277. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.33M.

OmiseGo (OMG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OmiseGo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00063+0.35%
30 päeva$ -0.00402-2.18%
60 päeva$ -0.00789-4.19%
90 päeva$ -0.02434-11.88%
OmiseGo Hinnamuutus täna

Täna registreeris OMG muutuse $ +0.00063 (+0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OmiseGo 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00402 (-2.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OmiseGo 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OMG $ -0.00789 (-4.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OmiseGo 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02434 (-11.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OmiseGo (OMG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OmiseGo hinnaajaloo lehte.

Mis on OmiseGo (OMG)

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

OmiseGo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OmiseGo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OMG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OmiseGo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OmiseGo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OmiseGo hinna ennustus (USD)

Kui palju on OmiseGo (OMG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OmiseGo (OMG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OmiseGo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OmiseGo hinna ennustust kohe!

OmiseGo (OMG) tokenoomika

OmiseGo (OMG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OmiseGo (OMG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OmiseGo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OmiseGo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OMG kohalike valuutade suhtes

1 OmiseGo(OMG)/VND
4,753.5416
1 OmiseGo(OMG)/AUD
A$0.2745728
1 OmiseGo(OMG)/GBP
0.1318672
1 OmiseGo(OMG)/EUR
0.153544
1 OmiseGo(OMG)/USD
$0.18064
1 OmiseGo(OMG)/MYR
RM0.7604944
1 OmiseGo(OMG)/TRY
7.3683056
1 OmiseGo(OMG)/JPY
¥26.55408
1 OmiseGo(OMG)/ARS
ARS$234.2918864
1 OmiseGo(OMG)/RUB
14.3988144
1 OmiseGo(OMG)/INR
15.8078064
1 OmiseGo(OMG)/IDR
Rp2,913.5479792
1 OmiseGo(OMG)/KRW
250.8872832
1 OmiseGo(OMG)/PHP
10.215192
1 OmiseGo(OMG)/EGP
￡E.8.7176864
1 OmiseGo(OMG)/BRL
R$0.975456
1 OmiseGo(OMG)/CAD
C$0.2492832
1 OmiseGo(OMG)/BDT
21.9369216
1 OmiseGo(OMG)/NGN
277.0547936
1 OmiseGo(OMG)/UAH
7.4441744
1 OmiseGo(OMG)/VES
Bs24.3864
1 OmiseGo(OMG)/CLP
$174.13696
1 OmiseGo(OMG)/PKR
Rs51.1716992
1 OmiseGo(OMG)/KZT
97.8003024
1 OmiseGo(OMG)/THB
฿5.834672
1 OmiseGo(OMG)/TWD
NT$5.4246192
1 OmiseGo(OMG)/AED
د.إ0.6629488
1 OmiseGo(OMG)/CHF
Fr0.144512
1 OmiseGo(OMG)/HKD
HK$1.4126048
1 OmiseGo(OMG)/AMD
֏69.0514464
1 OmiseGo(OMG)/MAD
.د.م1.6239536
1 OmiseGo(OMG)/MXN
$3.4086768
1 OmiseGo(OMG)/PLN
0.6575296
1 OmiseGo(OMG)/RON
лв0.7803648
1 OmiseGo(OMG)/SEK
kr1.725112
1 OmiseGo(OMG)/BGN
лв0.3016688
1 OmiseGo(OMG)/HUF
Ft60.984064
1 OmiseGo(OMG)/CZK
3.775376
1 OmiseGo(OMG)/KWD
د.ك0.0550952
1 OmiseGo(OMG)/ILS
0.6087568
1 OmiseGo(OMG)/NOK
kr1.8407216
1 OmiseGo(OMG)/NZD
$0.3034752

OmiseGo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OmiseGo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OmiseGo ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OmiseGo kohta

Kui palju on OmiseGo (OMG) tänapäeval väärt?
Reaalajas OMG hind USD on 0.18064 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OMG/USD hind?
Praegune hind OMG/USD on $ 0.18064. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OmiseGo turukapitalisatsioon?
OMG turukapitalisatsioon on $ 25.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OMG ringlev varu?
OMG ringlev varu on 140.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMG (ATH) hind?
OMG saavutab ATH hinna summas 28.351900100708008 USD.
Mis oli kõigi aegade OMG madalaim (ATL) hind?
OMG nägi ATL hinda summas 0.1616473971311056 USD.
Milline on OMG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OMG kauplemismaht on $ 19.85K USD.
Kas OMG sel aastal kõrgemale ka suundub?
OMG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMG hinna ennustust.
2025-08-18 00:34:54 (UTC+8)

OmiseGo (OMG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

