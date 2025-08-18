Mis on OmiseGo (OMG)

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

OmiseGo (OMG) tokenoomika

OmiseGo (OMG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OmiseGo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OmiseGo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OmiseGo kohta Kui palju on OmiseGo (OMG) tänapäeval väärt? Reaalajas OMG hind USD on 0.18064 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OMG/USD hind? $ 0.18064 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OMG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OmiseGo turukapitalisatsioon? OMG turukapitalisatsioon on $ 25.33M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OMG ringlev varu? OMG ringlev varu on 140.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMG (ATH) hind? OMG saavutab ATH hinna summas 28.351900100708008 USD . Mis oli kõigi aegade OMG madalaim (ATL) hind? OMG nägi ATL hinda summas 0.1616473971311056 USD . Milline on OMG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OMG kauplemismaht on $ 19.85K USD . Kas OMG sel aastal kõrgemale ka suundub? OMG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMG hinna ennustust

