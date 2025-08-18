MANTRA (OM) reaalajas hind on $ 0.2587. Viimase 24 tunni jooksul OM kaubeldud madalaim $ 0.2536 ja kõrgeim $ 0.2604 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.036695049559645 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01728435325696168.
Lüliajalise tootluse osas on OM muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -6.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MANTRA (OM) – turuteave
No.179
$ 269.85M
$ 269.85M
$ 2.18M
$ 2.18M
$ 435.77M
$ 435.77M
1.04B
1.04B
--
--
1,684,448,034.0219827
1,684,448,034.0219827
0.01%
ETH
MANTRA praegune turukapitalisatsioon on $ 269.85M$ 2.18M 24 tunnise kauplemismahuga. OM ringlev varu on 1.04B, mille koguvaru on 1684448034.0219827. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
MANTRA (OM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MANTRA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000883
-0.33%
30 päeva
$ +0.0242
+10.31%
60 päeva
$ +0.0086
+3.43%
90 päeva
$ -0.1319
-33.77%
MANTRA Hinnamuutus täna
Täna registreeris OM muutuse $ -0.000883 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MANTRA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0242 (+10.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MANTRA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OM $ +0.0086 (+3.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MANTRA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1319 (-33.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MANTRA (OM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications.
MANTRA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MANTRA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MANTRA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MANTRA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MANTRA hinna ennustus (USD)
Kui palju on MANTRA (OM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MANTRA (OM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MANTRA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MANTRA (OM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MANTRA (OM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MANTRA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MANTRA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.