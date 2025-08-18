OpenLeverage (OLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.006297 $ 0.006297 $ 0.006297 24 h madal $ 0.006587 $ 0.006587 $ 0.006587 24 h kõrge 24 h madal $ 0.006297$ 0.006297 $ 0.006297 24 h kõrge $ 0.006587$ 0.006587 $ 0.006587 Kõigi aegade kõrgeim $ 5.00400245789222$ 5.00400245789222 $ 5.00400245789222 Madalaim hind $ 0.004312858130636455$ 0.004312858130636455 $ 0.004312858130636455 Hinnamuutus (1 h) +0.40% Hinnamuutus (1 p) +0.12% Hinnamuutus (7 p) +3.41% Hinnamuutus (7 p) +3.41%

OpenLeverage (OLE) reaalajas hind on $ 0.006509. Viimase 24 tunni jooksul OLE kaubeldud madalaim $ 0.006297 ja kõrgeim $ 0.006587 näitab aktiivset turu volatiivsust. OLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.00400245789222 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004312858130636455.

Lüliajalise tootluse osas on OLE muutunud +0.40% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel +3.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OpenLeverage (OLE) – turuteave

Koht No.2026 Turuväärtuse hindamine $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Maht (24 h) $ 56.35K$ 56.35K $ 56.35K Täielikult lahjendatud turukapital $ 6.51M$ 6.51M $ 6.51M Ringlev varu 188.63M 188.63M 188.63M Maksimaalne varu 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Koguvaru 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ringluse määr 18.86% Avalik plokiahel BSC

OpenLeverage praegune turukapitalisatsioon on $ 1.23M $ 56.35K 24 tunnise kauplemismahuga. OLE ringlev varu on 188.63M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.51M.