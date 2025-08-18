Rohkem infot OLAS

Autonolas hind(OLAS)

1 OLAS/USD reaalajas hind:

$0.2452
$0.2452$0.2452
-0.16%1D
Autonolas (OLAS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:44:30 (UTC+8)

Autonolas (OLAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2399
$ 0.2399$ 0.2399
24 h madal
$ 0.2489
$ 0.2489$ 0.2489
24 h kõrge

$ 0.2399
$ 0.2399$ 0.2399

$ 0.2489
$ 0.2489$ 0.2489

$ 8.47238230882391
$ 8.47238230882391$ 8.47238230882391

$ 0.014833599305266324
$ 0.014833599305266324$ 0.014833599305266324

-0.09%

-0.16%

+2.16%

+2.16%

Autonolas (OLAS) reaalajas hind on $ 0.2452. Viimase 24 tunni jooksul OLAS kaubeldud madalaim $ 0.2399 ja kõrgeim $ 0.2489 näitab aktiivset turu volatiivsust. OLASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.47238230882391 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014833599305266324.

Lüliajalise tootluse osas on OLAS muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel +2.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Autonolas (OLAS) – turuteave

No.629

$ 43.73M
$ 43.73M$ 43.73M

$ 57.28K
$ 57.28K$ 57.28K

$ 115.45M
$ 115.45M$ 115.45M

178.35M
178.35M 178.35M

--
----

470,857,508.24606645
470,857,508.24606645 470,857,508.24606645

Autonolas praegune turukapitalisatsioon on $ 43.73M $ 57.28K 24 tunnise kauplemismahuga. OLAS ringlev varu on 178.35M, mille koguvaru on 470857508.24606645. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Autonolas (OLAS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Autonolas tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000393-0.16%
30 päeva$ -0.0003-0.13%
60 päeva$ -0.0276-10.12%
90 päeva$ -0.045-15.51%
Autonolas Hinnamuutus täna

Täna registreeris OLAS muutuse $ -0.000393 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Autonolas 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003 (-0.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Autonolas 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OLAS $ -0.0276 (-10.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Autonolas 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.045 (-15.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Autonolas (OLAS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Autonolas hinnaajaloo lehte.

Mis on Autonolas (OLAS)

A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.

Autonolas on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Autonolas investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OLAS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Autonolas kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Autonolas ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Autonolas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Autonolas (OLAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Autonolas (OLAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Autonolas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Autonolas hinna ennustust kohe!

Autonolas (OLAS) tokenoomika

Autonolas (OLAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OLAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Autonolas (OLAS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Autonolas osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Autonolas osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OLAS kohalike valuutade suhtes

1 Autonolas(OLAS)/VND
6,452.438
1 Autonolas(OLAS)/AUD
A$0.372704
1 Autonolas(OLAS)/GBP
0.178996
1 Autonolas(OLAS)/EUR
0.20842
1 Autonolas(OLAS)/USD
$0.2452
1 Autonolas(OLAS)/MYR
RM1.032292
1 Autonolas(OLAS)/TRY
10.001708
1 Autonolas(OLAS)/JPY
¥36.0444
1 Autonolas(OLAS)/ARS
ARS$318.026852
1 Autonolas(OLAS)/RUB
19.544892
1 Autonolas(OLAS)/INR
21.457452
1 Autonolas(OLAS)/IDR
Rp3,954.838156
1 Autonolas(OLAS)/KRW
340.553376
1 Autonolas(OLAS)/PHP
13.86606
1 Autonolas(OLAS)/EGP
￡E.11.833352
1 Autonolas(OLAS)/BRL
R$1.32408
1 Autonolas(OLAS)/CAD
C$0.338376
1 Autonolas(OLAS)/BDT
29.777088
1 Autonolas(OLAS)/NGN
376.073048
1 Autonolas(OLAS)/UAH
10.104692
1 Autonolas(OLAS)/VES
Bs33.102
1 Autonolas(OLAS)/CLP
$236.3728
1 Autonolas(OLAS)/PKR
Rs69.460256
1 Autonolas(OLAS)/KZT
132.753732
1 Autonolas(OLAS)/THB
฿7.942028
1 Autonolas(OLAS)/TWD
NT$7.363356
1 Autonolas(OLAS)/AED
د.إ0.899884
1 Autonolas(OLAS)/CHF
Fr0.19616
1 Autonolas(OLAS)/HKD
HK$1.917464
1 Autonolas(OLAS)/AMD
֏93.730152
1 Autonolas(OLAS)/MAD
.د.م2.204348
1 Autonolas(OLAS)/MXN
$4.626924
1 Autonolas(OLAS)/PLN
0.892528
1 Autonolas(OLAS)/RON
лв1.059264
1 Autonolas(OLAS)/SEK
kr2.34166
1 Autonolas(OLAS)/BGN
лв0.409484
1 Autonolas(OLAS)/HUF
Ft82.77952
1 Autonolas(OLAS)/CZK
5.12468
1 Autonolas(OLAS)/KWD
د.ك0.074786
1 Autonolas(OLAS)/ILS
0.826324
1 Autonolas(OLAS)/NOK
kr2.498588
1 Autonolas(OLAS)/NZD
$0.411936

Autonolas ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Autonolas võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Autonolas ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Autonolas kohta

Kui palju on Autonolas (OLAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas OLAS hind USD on 0.2452 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OLAS/USD hind?
Praegune hind OLAS/USD on $ 0.2452. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Autonolas turukapitalisatsioon?
OLAS turukapitalisatsioon on $ 43.73M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OLAS ringlev varu?
OLAS ringlev varu on 178.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OLAS (ATH) hind?
OLAS saavutab ATH hinna summas 8.47238230882391 USD.
Mis oli kõigi aegade OLAS madalaim (ATL) hind?
OLAS nägi ATL hinda summas 0.014833599305266324 USD.
Milline on OLAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OLAS kauplemismaht on $ 57.28K USD.
Kas OLAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
OLAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OLAS hinna ennustust.
Autonolas (OLAS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

