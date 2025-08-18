Autonolas (OLAS) reaalajas hind on $ 0.2452. Viimase 24 tunni jooksul OLAS kaubeldud madalaim $ 0.2399 ja kõrgeim $ 0.2489 näitab aktiivset turu volatiivsust. OLASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.47238230882391 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014833599305266324.
Lüliajalise tootluse osas on OLAS muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel +2.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Autonolas (OLAS) – turuteave
No.629
$ 43.73M
$ 57.28K
$ 115.45M
178.35M
--
470,857,508.24606645
ETH
Autonolas praegune turukapitalisatsioon on $ 43.73M$ 57.28K 24 tunnise kauplemismahuga. OLAS ringlev varu on 178.35M, mille koguvaru on 470857508.24606645. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Autonolas (OLAS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Autonolas tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000393
-0.16%
30 päeva
$ -0.0003
-0.13%
60 päeva
$ -0.0276
-10.12%
90 päeva
$ -0.045
-15.51%
Autonolas Hinnamuutus täna
Täna registreeris OLAS muutuse $ -0.000393 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Autonolas 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003 (-0.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Autonolas 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OLAS $ -0.0276 (-10.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Autonolas 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.045 (-15.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Autonolas (OLAS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.
Autonolas on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Autonolas investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OLAS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Autonolas kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Autonolas ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Autonolas hinna ennustus (USD)
Kui palju on Autonolas (OLAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Autonolas (OLAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Autonolas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Autonolas (OLAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OLAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Autonolas (OLAS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Autonolas osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Autonolas osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.