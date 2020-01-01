Space Nation (OIK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Space Nation (OIK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Space Nation (OIK) teave Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds. Ametlik veebisait: https://spacenation.online/ Valge raamat: https://static.spacenation.online/assets/litepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7 Ostke OIK kohe!

Space Nation (OIK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Space Nation (OIK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.86M $ 10.86M $ 10.86M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 216.89M $ 216.89M $ 216.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 50.08M $ 50.08M $ 50.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 Praegune hind: $ 0.05008 $ 0.05008 $ 0.05008 Lisateave Space Nation (OIK) hinna kohta

Space Nation (OIK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Space Nation (OIK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OIK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OIK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OIK tokeni tokenoomikat, avastage OIK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OIK Kas olete huvitatud Space Nation (OIK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OIK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OIK MEXC-ist osta!

Space Nation (OIK) hinna ajalugu OIK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OIK hinna ajalugu kohe!

OIK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OIK võiks suunduda? Meie OIK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OIK tokeni hinna ennustust kohe!

