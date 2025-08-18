Mis on Space Nation (OIK)

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.

Space Nation (OIK) tokenoomika

Space Nation (OIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Space Nation kohta Kui palju on Space Nation (OIK) tänapäeval väärt? Reaalajas OIK hind USD on 0.05003 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OIK/USD hind? $ 0.05003 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OIK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Space Nation turukapitalisatsioon? OIK turukapitalisatsioon on $ 10.85M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OIK ringlev varu? OIK ringlev varu on 216.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OIK (ATH) hind? OIK saavutab ATH hinna summas 0.1858532899761135 USD . Mis oli kõigi aegade OIK madalaim (ATL) hind? OIK nägi ATL hinda summas 0.01431035188800632 USD . Milline on OIK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OIK kauplemismaht on $ 42.77K USD . Kas OIK sel aastal kõrgemale ka suundub? OIK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OIK hinna ennustust

Space Nation (OIK) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

