Space Nation (OIK) reaalajas hind on $ 0.05003. Viimase 24 tunni jooksul OIK kaubeldud madalaim $ 0.04988 ja kõrgeim $ 0.05078 näitab aktiivset turu volatiivsust. OIKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1858532899761135 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01431035188800632.
Lüliajalise tootluse osas on OIK muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +0.16% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Space Nation (OIK) – turuteave
No.1112
$ 10.85M
$ 10.85M$ 10.85M
$ 42.77K
$ 42.77K$ 42.77K
$ 50.03M
$ 50.03M$ 50.03M
216.89M
216.89M 216.89M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
21.68%
ETH
Space Nation praegune turukapitalisatsioon on $ 10.85M$ 42.77K 24 tunnise kauplemismahuga. OIK ringlev varu on 216.89M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.03M.
Space Nation (OIK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Space Nation tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000799
+0.16%
30 päeva
$ +0.00025
+0.50%
60 päeva
$ -0.01889
-27.41%
90 päeva
$ +0.02127
+73.95%
Space Nation Hinnamuutus täna
Täna registreeris OIK muutuse $ +0.0000799 (+0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Space Nation 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00025 (+0.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Space Nation 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OIK $ -0.01889 (-27.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Space Nation 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02127 (+73.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Space Nation (OIK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop.
At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.
Space Nation on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Space Nation investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OIK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Space Nation kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Space Nation ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Space Nation hinna ennustus (USD)
Kui palju on Space Nation (OIK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Space Nation (OIK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Space Nation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Space Nation (OIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Space Nation (OIK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Space Nation osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Space Nation osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.