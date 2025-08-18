Rohkem infot OIK

Space Nation hind(OIK)

1 OIK/USD reaalajas hind:

Space Nation (OIK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:03:43 (UTC+8)

Space Nation (OIK) hinna teave (USD)

Space Nation (OIK) reaalajas hind on $ 0.05003. Viimase 24 tunni jooksul OIK kaubeldud madalaim $ 0.04988 ja kõrgeim $ 0.05078 näitab aktiivset turu volatiivsust. OIKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1858532899761135 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01431035188800632.

Lüliajalise tootluse osas on OIK muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +0.16% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Space Nation (OIK) – turuteave

Space Nation praegune turukapitalisatsioon on $ 10.85M $ 42.77K 24 tunnise kauplemismahuga. OIK ringlev varu on 216.89M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.03M.

Space Nation (OIK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Space Nation tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000799+0.16%
30 päeva$ +0.00025+0.50%
60 päeva$ -0.01889-27.41%
90 päeva$ +0.02127+73.95%
Space Nation Hinnamuutus täna

Täna registreeris OIK muutuse $ +0.0000799 (+0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Space Nation 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00025 (+0.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Space Nation 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OIK $ -0.01889 (-27.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Space Nation 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02127 (+73.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Space Nation (OIK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Space Nation hinnaajaloo lehte.

Mis on Space Nation (OIK)

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.

Space Nation on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Space Nation investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OIK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Space Nation kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Space Nation ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Space Nation hinna ennustus (USD)

Kui palju on Space Nation (OIK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Space Nation (OIK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Space Nation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Space Nation hinna ennustust kohe!

Space Nation (OIK) tokenoomika

Space Nation (OIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Space Nation (OIK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Space Nation osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Space Nation osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OIK kohalike valuutade suhtes

Space Nation ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Space Nation võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Space Nation ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Space Nation kohta

Kui palju on Space Nation (OIK) tänapäeval väärt?
Reaalajas OIK hind USD on 0.05003 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OIK/USD hind?
Praegune hind OIK/USD on $ 0.05003. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Space Nation turukapitalisatsioon?
OIK turukapitalisatsioon on $ 10.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OIK ringlev varu?
OIK ringlev varu on 216.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OIK (ATH) hind?
OIK saavutab ATH hinna summas 0.1858532899761135 USD.
Mis oli kõigi aegade OIK madalaim (ATL) hind?
OIK nägi ATL hinda summas 0.01431035188800632 USD.
Milline on OIK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OIK kauplemismaht on $ 42.77K USD.
Kas OIK sel aastal kõrgemale ka suundub?
OIK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OIK hinna ennustust.
Space Nation (OIK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

