ORIGYN (OGY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ORIGYN (OGY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ORIGYN (OGY) teave OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN. Ametlik veebisait: https://www.origyn.com Valge raamat: https://dashboard.origyn.com/Tokenomics_V3.pdf Plokiahela Explorer: https://dashboard.origyn.com/explorer Ostke OGY kohe!

ORIGYN (OGY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ORIGYN (OGY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.62M $ 17.62M $ 17.62M Koguvaru: $ 10.42B $ 10.42B $ 10.42B Ringlev varu: $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.45M $ 23.45M $ 23.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 Praegune hind: $ 0.002251 $ 0.002251 $ 0.002251 Lisateave ORIGYN (OGY) hinna kohta

ORIGYN (OGY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ORIGYN (OGY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OGY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OGY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OGY tokeni tokenoomikat, avastage OGY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OGY Kas olete huvitatud ORIGYN (OGY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OGY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OGY MEXC-ist osta!

ORIGYN (OGY) hinna ajalugu OGY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OGY hinna ajalugu kohe!

OGY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OGY võiks suunduda? Meie OGY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OGY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!