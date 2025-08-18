ORIGYN (OGY) reaalajas hind on $ 0.00241. Viimase 24 tunni jooksul OGY kaubeldud madalaim $ 0.002364 ja kõrgeim $ 0.002434 näitab aktiivset turu volatiivsust. OGYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04584611512274245 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001677040809560427.
Lüliajalise tootluse osas on OGY muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -8.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ORIGYN (OGY) – turuteave
No.916
$ 18.87M
$ 18.87M$ 18.87M
$ 54.61K
$ 54.61K$ 54.61K
$ 25.10M
$ 25.10M$ 25.10M
7.83B
7.83B 7.83B
10,416,153,673.1816
10,416,153,673.1816 10,416,153,673.1816
OGY2
ORIGYN praegune turukapitalisatsioon on $ 18.87M$ 54.61K 24 tunnise kauplemismahuga. OGY ringlev varu on 7.83B, mille koguvaru on 10416153673.1816. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ORIGYN (OGY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ORIGYN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000798
-0.33%
30 päeva
$ -0.000645
-21.12%
60 päeva
$ -0.000172
-6.67%
90 päeva
$ -0.000846
-25.99%
ORIGYN Hinnamuutus täna
Täna registreeris OGY muutuse $ -0.00000798 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ORIGYN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000645 (-21.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ORIGYN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OGY $ -0.000172 (-6.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ORIGYN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000846 (-25.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ORIGYN (OGY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.
ORIGYN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ORIGYN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OGY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ORIGYN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ORIGYN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ORIGYN hinna ennustus (USD)
Kui palju on ORIGYN (OGY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ORIGYN (OGY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ORIGYN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ORIGYN (OGY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ORIGYN (OGY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ORIGYN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ORIGYN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.