Mis on ORIGYN (OGY)

OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.

ORIGYN (OGY) tokenoomika

ORIGYN (OGY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ORIGYN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ORIGYN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ORIGYN kohta Kui palju on ORIGYN (OGY) tänapäeval väärt? Reaalajas OGY hind USD on 0.00241 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OGY/USD hind? $ 0.00241 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OGY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ORIGYN turukapitalisatsioon? OGY turukapitalisatsioon on $ 18.87M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OGY ringlev varu? OGY ringlev varu on 7.83B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OGY (ATH) hind? OGY saavutab ATH hinna summas 0.04584611512274245 USD . Mis oli kõigi aegade OGY madalaim (ATL) hind? OGY nägi ATL hinda summas 0.001677040809560427 USD . Milline on OGY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OGY kauplemismaht on $ 54.61K USD . Kas OGY sel aastal kõrgemale ka suundub? OGY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OGY hinna ennustust

