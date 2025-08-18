Rohkem infot OGY

ORIGYN logo

ORIGYN hind(OGY)

1 OGY/USD reaalajas hind:

$0.00241
$0.00241$0.00241
-0.33%1D
USD
ORIGYN (OGY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:44:23 (UTC+8)

ORIGYN (OGY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002364
$ 0.002364$ 0.002364
24 h madal
$ 0.002434
$ 0.002434$ 0.002434
24 h kõrge

$ 0.002364
$ 0.002364$ 0.002364

$ 0.002434
$ 0.002434$ 0.002434

$ 0.04584611512274245
$ 0.04584611512274245$ 0.04584611512274245

$ 0.001677040809560427
$ 0.001677040809560427$ 0.001677040809560427

-0.34%

-0.33%

-8.61%

-8.61%

ORIGYN (OGY) reaalajas hind on $ 0.00241. Viimase 24 tunni jooksul OGY kaubeldud madalaim $ 0.002364 ja kõrgeim $ 0.002434 näitab aktiivset turu volatiivsust. OGYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04584611512274245 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001677040809560427.

Lüliajalise tootluse osas on OGY muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -8.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ORIGYN (OGY) – turuteave

No.916

$ 18.87M
$ 18.87M$ 18.87M

$ 54.61K
$ 54.61K$ 54.61K

$ 25.10M
$ 25.10M$ 25.10M

7.83B
7.83B 7.83B

10,416,153,673.1816
10,416,153,673.1816 10,416,153,673.1816

OGY2

ORIGYN praegune turukapitalisatsioon on $ 18.87M $ 54.61K 24 tunnise kauplemismahuga. OGY ringlev varu on 7.83B, mille koguvaru on 10416153673.1816. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ORIGYN (OGY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ORIGYN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000798-0.33%
30 päeva$ -0.000645-21.12%
60 päeva$ -0.000172-6.67%
90 päeva$ -0.000846-25.99%
ORIGYN Hinnamuutus täna

Täna registreeris OGY muutuse $ -0.00000798 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ORIGYN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000645 (-21.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ORIGYN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OGY $ -0.000172 (-6.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ORIGYN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000846 (-25.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ORIGYN (OGY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ORIGYN hinnaajaloo lehte.

Mis on ORIGYN (OGY)

OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.

ORIGYN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ORIGYN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OGY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ORIGYN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ORIGYN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ORIGYN hinna ennustus (USD)

Kui palju on ORIGYN (OGY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ORIGYN (OGY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ORIGYN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ORIGYN hinna ennustust kohe!

ORIGYN (OGY) tokenoomika

ORIGYN (OGY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ORIGYN (OGY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ORIGYN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ORIGYN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OGY kohalike valuutade suhtes

1 ORIGYN(OGY)/VND
63.41915
1 ORIGYN(OGY)/AUD
A$0.0036632
1 ORIGYN(OGY)/GBP
0.0017593
1 ORIGYN(OGY)/EUR
0.0020485
1 ORIGYN(OGY)/USD
$0.00241
1 ORIGYN(OGY)/MYR
RM0.0101461
1 ORIGYN(OGY)/TRY
0.0983039
1 ORIGYN(OGY)/JPY
¥0.35427
1 ORIGYN(OGY)/ARS
ARS$3.1257941
1 ORIGYN(OGY)/RUB
0.1921011
1 ORIGYN(OGY)/INR
0.2108991
1 ORIGYN(OGY)/IDR
Rp38.8709623
1 ORIGYN(OGY)/KRW
3.3472008
1 ORIGYN(OGY)/PHP
0.1362855
1 ORIGYN(OGY)/EGP
￡E.0.1163066
1 ORIGYN(OGY)/BRL
R$0.013014
1 ORIGYN(OGY)/CAD
C$0.0033258
1 ORIGYN(OGY)/BDT
0.2926704
1 ORIGYN(OGY)/NGN
3.6963134
1 ORIGYN(OGY)/UAH
0.0993161
1 ORIGYN(OGY)/VES
Bs0.32535
1 ORIGYN(OGY)/CLP
$2.32324
1 ORIGYN(OGY)/PKR
Rs0.6827048
1 ORIGYN(OGY)/KZT
1.3047981
1 ORIGYN(OGY)/THB
฿0.0780599
1 ORIGYN(OGY)/TWD
NT$0.0723723
1 ORIGYN(OGY)/AED
د.إ0.0088447
1 ORIGYN(OGY)/CHF
Fr0.001928
1 ORIGYN(OGY)/HKD
HK$0.0188462
1 ORIGYN(OGY)/AMD
֏0.9212466
1 ORIGYN(OGY)/MAD
.د.م0.0216659
1 ORIGYN(OGY)/MXN
$0.0454767
1 ORIGYN(OGY)/PLN
0.0087724
1 ORIGYN(OGY)/RON
лв0.0104112
1 ORIGYN(OGY)/SEK
kr0.0230155
1 ORIGYN(OGY)/BGN
лв0.0040247
1 ORIGYN(OGY)/HUF
Ft0.813616
1 ORIGYN(OGY)/CZK
0.050369
1 ORIGYN(OGY)/KWD
د.ك0.00073505
1 ORIGYN(OGY)/ILS
0.0081217
1 ORIGYN(OGY)/NOK
kr0.0245579
1 ORIGYN(OGY)/NZD
$0.0040488

ORIGYN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ORIGYN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ORIGYN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ORIGYN kohta

Kui palju on ORIGYN (OGY) tänapäeval väärt?
Reaalajas OGY hind USD on 0.00241 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OGY/USD hind?
Praegune hind OGY/USD on $ 0.00241. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ORIGYN turukapitalisatsioon?
OGY turukapitalisatsioon on $ 18.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OGY ringlev varu?
OGY ringlev varu on 7.83B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OGY (ATH) hind?
OGY saavutab ATH hinna summas 0.04584611512274245 USD.
Mis oli kõigi aegade OGY madalaim (ATL) hind?
OGY nägi ATL hinda summas 0.001677040809560427 USD.
Milline on OGY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OGY kauplemismaht on $ 54.61K USD.
Kas OGY sel aastal kõrgemale ka suundub?
OGY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OGY hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:44:23 (UTC+8)

