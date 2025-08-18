OGPU (OGPU) reaalajas hind on $ 0.1801. Viimase 24 tunni jooksul OGPU kaubeldud madalaim $ 0.1745 ja kõrgeim $ 0.1834 näitab aktiivset turu volatiivsust. OGPUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.6146305528459806 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05277848051269474.
Lüliajalise tootluse osas on OGPU muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -0.66% 24 tunni vältel +34.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OGPU (OGPU) – turuteave
No.1221
$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M
$ 6.63K
$ 6.63K$ 6.63K
$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M
19.64M
19.64M 19.64M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
93.51%
OGPU
OGPU praegune turukapitalisatsioon on $ 3.54M$ 6.63K 24 tunnise kauplemismahuga. OGPU ringlev varu on 19.64M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.78M.
OGPU (OGPU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OGPU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001197
-0.66%
30 päeva
$ -0.0462
-20.42%
60 päeva
$ -0.101
-35.94%
90 päeva
$ +0.0301
+20.06%
OGPU Hinnamuutus täna
Täna registreeris OGPU muutuse $ -0.001197 (-0.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OGPU 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0462 (-20.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OGPU 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OGPU $ -0.101 (-35.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OGPU 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0301 (+20.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OGPU (OGPU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.
OGPU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OGPU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OGPU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse OGPU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OGPU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
OGPU hinna ennustus (USD)
Kui palju on OGPU (OGPU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OGPU (OGPU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OGPU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OGPU (OGPU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGPU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
OGPU (OGPU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas OGPU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OGPU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.