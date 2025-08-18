Rohkem infot OGPU

$0.1801
$0.1801
-0.66%1D
OGPU (OGPU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:44:15 (UTC+8)

OGPU (OGPU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1745
$ 0.1745
24 h madal
$ 0.1834
$ 0.1834
24 h kõrge

$ 0.1745
$ 0.1745

$ 0.1834
$ 0.1834

$ 3.6146305528459806
$ 3.6146305528459806

$ 0.05277848051269474
$ 0.05277848051269474

-0.89%

-0.66%

+34.80%

+34.80%

OGPU (OGPU) reaalajas hind on $ 0.1801. Viimase 24 tunni jooksul OGPU kaubeldud madalaim $ 0.1745 ja kõrgeim $ 0.1834 näitab aktiivset turu volatiivsust. OGPUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.6146305528459806 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05277848051269474.

Lüliajalise tootluse osas on OGPU muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -0.66% 24 tunni vältel +34.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OGPU (OGPU) – turuteave

No.1221

$ 3.54M
$ 3.54M

$ 6.63K
$ 6.63K

$ 3.78M
$ 3.78M

19.64M
19.64M

21,000,000
21,000,000

21,000,000
21,000,000

93.51%

OGPU

OGPU praegune turukapitalisatsioon on $ 3.54M $ 6.63K 24 tunnise kauplemismahuga. OGPU ringlev varu on 19.64M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.78M.

OGPU (OGPU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OGPU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001197-0.66%
30 päeva$ -0.0462-20.42%
60 päeva$ -0.101-35.94%
90 päeva$ +0.0301+20.06%
OGPU Hinnamuutus täna

Täna registreeris OGPU muutuse $ -0.001197 (-0.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OGPU 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0462 (-20.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OGPU 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OGPU $ -0.101 (-35.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OGPU 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0301 (+20.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OGPU (OGPU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OGPU hinnaajaloo lehte.

Mis on OGPU (OGPU)

The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

OGPU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OGPU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OGPU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OGPU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OGPU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OGPU hinna ennustus (USD)

Kui palju on OGPU (OGPU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OGPU (OGPU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OGPU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OGPU hinna ennustust kohe!

OGPU (OGPU) tokenoomika

OGPU (OGPU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGPU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OGPU (OGPU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OGPU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OGPU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OGPU kohalike valuutade suhtes

OGPU ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OGPU võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OGPU ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OGPU kohta

Kui palju on OGPU (OGPU) tänapäeval väärt?
Reaalajas OGPU hind USD on 0.1801 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OGPU/USD hind?
Praegune hind OGPU/USD on $ 0.1801. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OGPU turukapitalisatsioon?
OGPU turukapitalisatsioon on $ 3.54M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OGPU ringlev varu?
OGPU ringlev varu on 19.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OGPU (ATH) hind?
OGPU saavutab ATH hinna summas 3.6146305528459806 USD.
Mis oli kõigi aegade OGPU madalaim (ATL) hind?
OGPU nägi ATL hinda summas 0.05277848051269474 USD.
Milline on OGPU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OGPU kauplemismaht on $ 6.63K USD.
Kas OGPU sel aastal kõrgemale ka suundub?
OGPU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OGPU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:44:15 (UTC+8)

OGPU (OGPU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

OGPUUSDT
$0.1801
$0.1801
