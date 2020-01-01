Oggy inu (OGGYETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Oggy inu (OGGYETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Oggy inu (OGGYETH) teave Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. Ametlik veebisait: https://oggyinu.com/ Valge raamat: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af Ostke OGGYETH kohe!

Oggy inu (OGGYETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Oggy inu (OGGYETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.04K $ 38.04K $ 38.04K Koguvaru: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B Ringlev varu: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 79.38K $ 79.38K $ 79.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00002336 $ 0.00002336 $ 0.00002336 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 Praegune hind: $ 0.000000189 $ 0.000000189 $ 0.000000189 Lisateave Oggy inu (OGGYETH) hinna kohta

Oggy inu (OGGYETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Oggy inu (OGGYETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OGGYETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OGGYETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OGGYETH tokeni tokenoomikat, avastage OGGYETH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OGGYETH Kas olete huvitatud Oggy inu (OGGYETH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OGGYETH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OGGYETH MEXC-ist osta!

Oggy inu (OGGYETH) hinna ajalugu OGGYETH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OGGYETH hinna ajalugu kohe!

OGGYETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OGGYETH võiks suunduda? Meie OGGYETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OGGYETH tokeni hinna ennustust kohe!

