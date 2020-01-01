Oggy inu (OGGYETH) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Oggy inu (OGGYETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Oggy inu (OGGYETH) teave

Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.

Ametlik veebisait:
https://oggyinu.com/
Valge raamat:
https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af

Oggy inu (OGGYETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Oggy inu (OGGYETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 38.04K

Koguvaru:
$ 201.27B

Ringlev varu:
$ 201.27B

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 79.38K

Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00002336

Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000000055800536439

Praegune hind:
$ 0.000000189


Oggy inu (OGGYETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Oggy inu (OGGYETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate OGGYETH tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

OGGYETH tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate OGGYETH tokeni tokenoomikat, avastage OGGYETH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OGGYETH

Kas olete huvitatud Oggy inu (OGGYETH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OGGYETH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Oggy inu (OGGYETH) hinna ajalugu

OGGYETH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

OGGYETH – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu OGGYETH võiks suunduda? Meie OGGYETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.