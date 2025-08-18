Rohkem infot OGGYETH

Oggy inu logo

Oggy inu hind(OGGYETH)

1 OGGYETH/USD reaalajas hind:

$0.0000002898
+20.64%1D
USD
Oggy inu (OGGYETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:51:47 (UTC+8)

Oggy inu (OGGYETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000181
24 h madal
$ 0.0000009397
24 h kõrge

$ 0.000000181
$ 0.0000009397
$ 0.000029866130018522
$ 0.000000055800536439
-4.17%

+20.64%

+9.89%

+9.89%

Oggy inu (OGGYETH) reaalajas hind on $ 0.0000002898. Viimase 24 tunni jooksul OGGYETH kaubeldud madalaim $ 0.000000181 ja kõrgeim $ 0.0000009397 näitab aktiivset turu volatiivsust. OGGYETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000029866130018522 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000055800536439.

Lüliajalise tootluse osas on OGGYETH muutunud -4.17% viimase tunni jooksul, +20.64% 24 tunni vältel +9.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Oggy inu (OGGYETH) – turuteave

No.2899

$ 58.33K
$ 506.03K
$ 121.72K
201.27B
420,000,000,000
201,272,222,574.11108
47.92%

ETH

Oggy inu praegune turukapitalisatsioon on $ 58.33K $ 506.03K 24 tunnise kauplemismahuga. OGGYETH ringlev varu on 201.27B, mille koguvaru on 201272222574.11108. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 121.72K.

Oggy inu (OGGYETH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Oggy inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000049581+20.64%
30 päeva$ +0.0000001184+69.07%
60 päeva$ +0.0000001364+88.91%
90 päeva$ +0.0000001069+58.44%
Oggy inu Hinnamuutus täna

Täna registreeris OGGYETH muutuse $ +0.000000049581 (+20.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Oggy inu 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000001184 (+69.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Oggy inu 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OGGYETH $ +0.0000001364 (+88.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Oggy inu 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000001069 (+58.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Oggy inu (OGGYETH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Oggy inu hinnaajaloo lehte.

Mis on Oggy inu (OGGYETH)

Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.

Oggy inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Oggy inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OGGYETH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Oggy inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Oggy inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Oggy inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oggy inu (OGGYETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oggy inu (OGGYETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oggy inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Oggy inu hinna ennustust kohe!

Oggy inu (OGGYETH) tokenoomika

Oggy inu (OGGYETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGGYETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Oggy inu (OGGYETH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Oggy inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Oggy inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Oggy inu ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Oggy inu võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Oggy inu ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oggy inu kohta

Kui palju on Oggy inu (OGGYETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas OGGYETH hind USD on 0.0000002898 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OGGYETH/USD hind?
Praegune hind OGGYETH/USD on $ 0.0000002898. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Oggy inu turukapitalisatsioon?
OGGYETH turukapitalisatsioon on $ 58.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OGGYETH ringlev varu?
OGGYETH ringlev varu on 201.27B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OGGYETH (ATH) hind?
OGGYETH saavutab ATH hinna summas 0.000029866130018522 USD.
Mis oli kõigi aegade OGGYETH madalaim (ATL) hind?
OGGYETH nägi ATL hinda summas 0.000000055800536439 USD.
Milline on OGGYETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OGGYETH kauplemismaht on $ 506.03K USD.
Kas OGGYETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
OGGYETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OGGYETH hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:51:47 (UTC+8)

