Oggy inu (OGGYETH) reaalajas hind on $ 0.0000002898. Viimase 24 tunni jooksul OGGYETH kaubeldud madalaim $ 0.000000181 ja kõrgeim $ 0.0000009397 näitab aktiivset turu volatiivsust. OGGYETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000029866130018522 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000055800536439.
Lüliajalise tootluse osas on OGGYETH muutunud -4.17% viimase tunni jooksul, +20.64% 24 tunni vältel +9.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Oggy inu (OGGYETH) – turuteave
No.2899
$ 58.33K
$ 58.33K
$ 506.03K
$ 506.03K
$ 121.72K
$ 121.72K
201.27B
201.27B
420,000,000,000
420,000,000,000
201,272,222,574.11108
201,272,222,574.11108
47.92%
ETH
Oggy inu praegune turukapitalisatsioon on $ 58.33K$ 506.03K 24 tunnise kauplemismahuga. OGGYETH ringlev varu on 201.27B, mille koguvaru on 201272222574.11108. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 121.72K.
Oggy inu (OGGYETH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Oggy inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000049581
+20.64%
30 päeva
$ +0.0000001184
+69.07%
60 päeva
$ +0.0000001364
+88.91%
90 päeva
$ +0.0000001069
+58.44%
Oggy inu Hinnamuutus täna
Täna registreeris OGGYETH muutuse $ +0.000000049581 (+20.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Oggy inu 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000001184 (+69.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Oggy inu 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OGGYETH $ +0.0000001364 (+88.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Oggy inu 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000001069 (+58.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Oggy inu (OGGYETH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.
Oggy inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Oggy inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OGGYETH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Oggy inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Oggy inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Oggy inu hinna ennustus (USD)
Kui palju on Oggy inu (OGGYETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oggy inu (OGGYETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oggy inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Oggy inu (OGGYETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGGYETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Oggy inu (OGGYETH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Oggy inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Oggy inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.