OGCommunity (OGC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OGCommunity (OGC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

OGCommunity (OGC) teave OGCommunity is a convenient platform where users from all over the world can communicate, share experience, grow and earn. Users can not only find information about new games, streams, tournaments and other interesting events, but also influence the development of these projects. Ametlik veebisait: https://ogcom.xyz/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6b01679d4c2f8e34ffab2b822f58d0e6aeebd441 Ostke OGC kohe!

OGCommunity (OGC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OGCommunity (OGC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.22K $ 14.22K $ 14.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02782 $ 0.02782 $ 0.02782 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000010238166089713 $ 0.000010238166089713 $ 0.000010238166089713 Praegune hind: $ 0.0000158 $ 0.0000158 $ 0.0000158 Lisateave OGCommunity (OGC) hinna kohta

OGCommunity (OGC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OGCommunity (OGC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OGC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OGC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OGC tokeni tokenoomikat, avastage OGC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OGC Kas olete huvitatud OGCommunity (OGC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OGC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OGC MEXC-ist osta!

OGCommunity (OGC) hinna ajalugu OGC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OGC hinna ajalugu kohe!

OGC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OGC võiks suunduda? Meie OGC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OGC tokeni hinna ennustust kohe!

