OGCommunity (OGC) reaalajas hind on $ 0.00001452. Viimase 24 tunni jooksul OGC kaubeldud madalaim $ 0.00001444 ja kõrgeim $ 0.00001729 näitab aktiivset turu volatiivsust. OGCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000757551037891342 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000010238166089713.
Lüliajalise tootluse osas on OGC muutunud -8.22% viimase tunni jooksul, -15.42% 24 tunni vältel -27.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OGCommunity (OGC) – turuteave
OGCommunity praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 56.30K 24 tunnise kauplemismahuga. OGC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 900000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
OGCommunity (OGC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OGCommunity tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000002649
-15.42%
30 päeva
$ -0.00000594
-29.04%
60 päeva
$ -0.0000141
-49.27%
90 päeva
$ -0.00013497
-90.29%
OGCommunity Hinnamuutus täna
Täna registreeris OGC muutuse $ -0.000002649 (-15.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OGCommunity 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000594 (-29.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OGCommunity 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OGC $ -0.0000141 (-49.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OGCommunity 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00013497 (-90.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OGCommunity (OGC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OGCommunity is a convenient platform where users from all over the world can communicate, share experience, grow and earn. Users can not only find information about new games, streams, tournaments and other interesting events, but also influence the development of these projects.
