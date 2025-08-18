Rohkem infot OG

OG Hinnainfo

OG Ametlik veebisait

OG Tokenoomika

OG Hinnaprognoos

OG Ajalugu

OG – ostujuhend

OG-usaldusraha valuutakonverter

OG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

OG logo

OG hind(OG)

1 OG/USD reaalajas hind:

$15.538
$15.538$15.538
-0.41%1D
USD
OG (OG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:34:16 (UTC+8)

OG (OG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 14.801
$ 14.801$ 14.801
24 h madal
$ 16.979
$ 16.979$ 16.979
24 h kõrge

$ 14.801
$ 14.801$ 14.801

$ 16.979
$ 16.979$ 16.979

$ 23.09664721
$ 23.09664721$ 23.09664721

$ 1.1646614801723933
$ 1.1646614801723933$ 1.1646614801723933

-1.40%

-0.41%

+18.32%

+18.32%

OG (OG) reaalajas hind on $ 15.531. Viimase 24 tunni jooksul OG kaubeldud madalaim $ 14.801 ja kõrgeim $ 16.979 näitab aktiivset turu volatiivsust. OGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 23.09664721 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.1646614801723933.

Lüliajalise tootluse osas on OG muutunud -1.40% viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel +18.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OG (OG) – turuteave

No.488

$ 66.78M
$ 66.78M$ 66.78M

$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M

$ 77.66M
$ 77.66M$ 77.66M

4.30M
4.30M 4.30M

5,000,000
5,000,000 5,000,000

CHZ

OG praegune turukapitalisatsioon on $ 66.78M $ 4.20M 24 tunnise kauplemismahuga. OG ringlev varu on 4.30M, mille koguvaru on 5000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

OG (OG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.06397-0.41%
30 päeva$ +11.138+253.53%
60 päeva$ +11.803+316.60%
90 päeva$ +10.175+189.97%
OG Hinnamuutus täna

Täna registreeris OG muutuse $ -0.06397 (-0.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OG 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +11.138 (+253.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OG 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OG $ +11.803 (+316.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OG 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +10.175 (+189.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OG (OG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OG hinnaajaloo lehte.

Mis on OG (OG)

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

OG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OG hinna ennustus (USD)

Kui palju on OG (OG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OG (OG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OG hinna ennustust kohe!

OG (OG) tokenoomika

OG (OG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OG (OG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OG kohalike valuutade suhtes

1 OG(OG)/VND
408,698.265
1 OG(OG)/AUD
A$23.60712
1 OG(OG)/GBP
11.33763
1 OG(OG)/EUR
13.20135
1 OG(OG)/USD
$15.531
1 OG(OG)/MYR
RM65.38551
1 OG(OG)/TRY
633.50949
1 OG(OG)/JPY
¥2,283.057
1 OG(OG)/ARS
ARS$20,143.86231
1 OG(OG)/RUB
1,237.97601
1 OG(OG)/INR
1,359.11781
1 OG(OG)/IDR
Rp250,499.96493
1 OG(OG)/KRW
21,570.69528
1 OG(OG)/PHP
878.27805
1 OG(OG)/EGP
￡E.749.52606
1 OG(OG)/BRL
R$83.8674
1 OG(OG)/CAD
C$21.43278
1 OG(OG)/BDT
1,886.08464
1 OG(OG)/NGN
23,820.51594
1 OG(OG)/UAH
640.03251
1 OG(OG)/VES
Bs2,096.685
1 OG(OG)/CLP
$14,971.884
1 OG(OG)/PKR
Rs4,399.62168
1 OG(OG)/KZT
8,408.63871
1 OG(OG)/THB
฿501.6513
1 OG(OG)/TWD
NT$466.39593
1 OG(OG)/AED
د.إ56.99877
1 OG(OG)/CHF
Fr12.4248
1 OG(OG)/HKD
HK$121.45242
1 OG(OG)/AMD
֏5,936.88006
1 OG(OG)/MAD
.د.م139.62369
1 OG(OG)/MXN
$293.06997
1 OG(OG)/PLN
56.53284
1 OG(OG)/RON
лв67.09392
1 OG(OG)/SEK
kr148.32105
1 OG(OG)/BGN
лв25.93677
1 OG(OG)/HUF
Ft5,243.2656
1 OG(OG)/CZK
324.5979
1 OG(OG)/KWD
د.ك4.736955
1 OG(OG)/ILS
52.33947
1 OG(OG)/NOK
kr158.26089
1 OG(OG)/NZD
$26.09208

OG ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OG võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse OG ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OG kohta

Kui palju on OG (OG) tänapäeval väärt?
Reaalajas OG hind USD on 15.531 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OG/USD hind?
Praegune hind OG/USD on $ 15.531. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OG turukapitalisatsioon?
OG turukapitalisatsioon on $ 66.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OG ringlev varu?
OG ringlev varu on 4.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OG (ATH) hind?
OG saavutab ATH hinna summas 23.09664721 USD.
Mis oli kõigi aegade OG madalaim (ATL) hind?
OG nägi ATL hinda summas 1.1646614801723933 USD.
Milline on OG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OG kauplemismaht on $ 4.20M USD.
Kas OG sel aastal kõrgemale ka suundub?
OG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:34:16 (UTC+8)

OG (OG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

OG/USD kalkulaator

Summa

OG
OG
USD
USD

1 OG = 15.531 USD

Kauplemine: OG

OGUSDT
$15.538
$15.538$15.538
-0.43%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu