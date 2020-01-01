Openfabric AI (OFN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Openfabric AI (OFN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Openfabric AI (OFN) teave Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs. Ametlik veebisait: https://openfabric.ai/ Valge raamat: https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x8899ec96ed8c96b5c86c23c3f069c3def75b6d97 Ostke OFN kohe!

Openfabric AI (OFN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Openfabric AI (OFN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 477.33K $ 477.33K $ 477.33K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 174.85M $ 174.85M $ 174.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9178 $ 0.9178 $ 0.9178 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 Praegune hind: $ 0.00273 $ 0.00273 $ 0.00273 Lisateave Openfabric AI (OFN) hinna kohta

Openfabric AI (OFN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Openfabric AI (OFN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OFN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OFN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OFN tokeni tokenoomikat, avastage OFN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OFN Kas olete huvitatud Openfabric AI (OFN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OFN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OFN MEXC-ist osta!

Openfabric AI (OFN) hinna ajalugu OFN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OFN hinna ajalugu kohe!

OFN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OFN võiks suunduda? Meie OFN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OFN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!