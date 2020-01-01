Openfabric AI (OFN) tokenoomika

Openfabric AI (OFN) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Openfabric AI (OFN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Openfabric AI (OFN) teave

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Ametlik veebisait:
https://openfabric.ai/
Valge raamat:
https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0x8899ec96ed8c96b5c86c23c3f069c3def75b6d97

Openfabric AI (OFN) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Openfabric AI (OFN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 477.33K
$ 477.33K$ 477.33K
Koguvaru:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Ringlev varu:
$ 174.85M
$ 174.85M$ 174.85M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.9178
$ 0.9178$ 0.9178
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000321660813185712
$ 0.000321660813185712$ 0.000321660813185712
Praegune hind:
$ 0.00273
$ 0.00273$ 0.00273

Openfabric AI (OFN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Openfabric AI (OFN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate OFN tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

OFN tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate OFN tokeni tokenoomikat, avastage OFN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OFN

Kas olete huvitatud Openfabric AI (OFN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OFN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Openfabric AI (OFN) hinna ajalugu

OFN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

OFN – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu OFN võiks suunduda? Meie OFN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.