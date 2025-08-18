Openfabric AI (OFN) reaalajas hind on $ 0.00271. Viimase 24 tunni jooksul OFN kaubeldud madalaim $ 0.00264 ja kõrgeim $ 0.00281 näitab aktiivset turu volatiivsust. OFNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9082576116204563 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000321660813185712.
Lüliajalise tootluse osas on OFN muutunud -1.46% viimase tunni jooksul, -2.16% 24 tunni vältel -3.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Openfabric AI (OFN) – turuteave
Openfabric AI praegune turukapitalisatsioon on $ 473.83K$ 10.79K 24 tunnise kauplemismahuga. OFN ringlev varu on 174.85M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.36M.
Openfabric AI (OFN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Openfabric AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000598
-2.16%
30 päeva
$ -0.00231
-46.02%
60 päeva
$ -0.03096
-91.96%
90 päeva
$ -0.03622
-93.04%
Openfabric AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris OFN muutuse $ -0.0000598 (-2.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Openfabric AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00231 (-46.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Openfabric AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OFN $ -0.03096 (-91.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Openfabric AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03622 (-93.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Openfabric AI (OFN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.
Openfabric AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Openfabric AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OFN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Openfabric AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Openfabric AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Openfabric AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Openfabric AI (OFN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Openfabric AI (OFN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Openfabric AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Openfabric AI (OFN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OFN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Openfabric AI (OFN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Openfabric AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Openfabric AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.