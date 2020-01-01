Odos (ODOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Odos (ODOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Odos (ODOS) teave Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program. Ametlik veebisait: https://www.odos.xyz/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xca73ed1815e5915489570014e024b7EbE65dE679 Ostke ODOS kohe!

Odos (ODOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Odos (ODOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.20M $ 9.20M $ 9.20M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.07B $ 2.07B $ 2.07B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.50M $ 44.50M $ 44.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.20553 $ 0.20553 $ 0.20553 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002358350385359093 $ 0.002358350385359093 $ 0.002358350385359093 Praegune hind: $ 0.00445 $ 0.00445 $ 0.00445 Lisateave Odos (ODOS) hinna kohta

Odos (ODOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Odos (ODOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ODOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ODOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ODOS tokeni tokenoomikat, avastage ODOS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ODOS Kas olete huvitatud Odos (ODOS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ODOS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ODOS MEXC-ist osta!

Odos (ODOS) hinna ajalugu ODOS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ODOS hinna ajalugu kohe!

ODOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ODOS võiks suunduda? Meie ODOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ODOS tokeni hinna ennustust kohe!

