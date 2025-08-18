Mis on Odos (ODOS)

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

Odos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Odos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida ODOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Odos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Odos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Odos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Odos (ODOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Odos (ODOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Odos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Odos hinna ennustust kohe!

Odos (ODOS) tokenoomika

Odos (ODOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ODOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Odos (ODOS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Odos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Odos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ODOS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Odos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Odos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Odos kohta Kui palju on Odos (ODOS) tänapäeval väärt? Reaalajas ODOS hind USD on 0.004531 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ODOS/USD hind? $ 0.004531 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ODOS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Odos turukapitalisatsioon? ODOS turukapitalisatsioon on $ 9.36M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ODOS ringlev varu? ODOS ringlev varu on 2.07B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ODOS (ATH) hind? ODOS saavutab ATH hinna summas 0.05164009642882959 USD . Mis oli kõigi aegade ODOS madalaim (ATL) hind? ODOS nägi ATL hinda summas 0.002358350385359093 USD . Milline on ODOS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ODOS kauplemismaht on $ 209.03K USD . Kas ODOS sel aastal kõrgemale ka suundub? ODOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ODOS hinna ennustust

Odos (ODOS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.