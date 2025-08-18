Rohkem infot ODOS

ODOS Hinnainfo

ODOS Ametlik veebisait

ODOS Tokenoomika

ODOS Hinnaprognoos

ODOS Ajalugu

ODOS – ostujuhend

ODOS-usaldusraha valuutakonverter

ODOS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Odos logo

Odos hind(ODOS)

1 ODOS/USD reaalajas hind:

$0.004531
$0.004531$0.004531
-2.09%1D
USD
Odos (ODOS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:52 (UTC+8)

Odos (ODOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00446
$ 0.00446$ 0.00446
24 h madal
$ 0.004635
$ 0.004635$ 0.004635
24 h kõrge

$ 0.00446
$ 0.00446$ 0.00446

$ 0.004635
$ 0.004635$ 0.004635

$ 0.05164009642882959
$ 0.05164009642882959$ 0.05164009642882959

$ 0.002358350385359093
$ 0.002358350385359093$ 0.002358350385359093

+0.28%

-2.09%

-3.66%

-3.66%

Odos (ODOS) reaalajas hind on $ 0.004531. Viimase 24 tunni jooksul ODOS kaubeldud madalaim $ 0.00446 ja kõrgeim $ 0.004635 näitab aktiivset turu volatiivsust. ODOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05164009642882959 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002358350385359093.

Lüliajalise tootluse osas on ODOS muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -2.09% 24 tunni vältel -3.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Odos (ODOS) – turuteave

No.1180

$ 9.36M
$ 9.36M$ 9.36M

$ 209.03K
$ 209.03K$ 209.03K

$ 45.31M
$ 45.31M$ 45.31M

2.07B
2.07B 2.07B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.66%

BASE

Odos praegune turukapitalisatsioon on $ 9.36M $ 209.03K 24 tunnise kauplemismahuga. ODOS ringlev varu on 2.07B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.31M.

Odos (ODOS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Odos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00009672-2.09%
30 päeva$ -0.000734-13.95%
60 päeva$ -0.000641-12.40%
90 päeva$ -0.002954-39.47%
Odos Hinnamuutus täna

Täna registreeris ODOS muutuse $ -0.00009672 (-2.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Odos 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000734 (-13.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Odos 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ODOS $ -0.000641 (-12.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Odos 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002954 (-39.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Odos (ODOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Odos hinnaajaloo lehte.

Mis on Odos (ODOS)

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

Odos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Odos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ODOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Odos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Odos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Odos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Odos (ODOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Odos (ODOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Odos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Odos hinna ennustust kohe!

Odos (ODOS) tokenoomika

Odos (ODOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ODOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Odos (ODOS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Odos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Odos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ODOS kohalike valuutade suhtes

1 Odos(ODOS)/VND
119.233265
1 Odos(ODOS)/AUD
A$0.00693243
1 Odos(ODOS)/GBP
0.00330763
1 Odos(ODOS)/EUR
0.00385135
1 Odos(ODOS)/USD
$0.004531
1 Odos(ODOS)/MYR
RM0.01907551
1 Odos(ODOS)/TRY
0.18509135
1 Odos(ODOS)/JPY
¥0.666057
1 Odos(ODOS)/ARS
ARS$5.86914023
1 Odos(ODOS)/RUB
0.36084884
1 Odos(ODOS)/INR
0.39650781
1 Odos(ODOS)/IDR
Rp73.08063493
1 Odos(ODOS)/KRW
6.29301528
1 Odos(ODOS)/PHP
0.25727018
1 Odos(ODOS)/EGP
￡E.0.21848482
1 Odos(ODOS)/BRL
R$0.0244674
1 Odos(ODOS)/CAD
C$0.00625278
1 Odos(ODOS)/BDT
0.54965561
1 Odos(ODOS)/NGN
6.93872809
1 Odos(ODOS)/UAH
0.18672251
1 Odos(ODOS)/VES
Bs0.611685
1 Odos(ODOS)/CLP
$4.358822
1 Odos(ODOS)/PKR
Rs1.28245424
1 Odos(ODOS)/KZT
2.45050073
1 Odos(ODOS)/THB
฿0.14662316
1 Odos(ODOS)/TWD
NT$0.13606593
1 Odos(ODOS)/AED
د.إ0.01662877
1 Odos(ODOS)/CHF
Fr0.0036248
1 Odos(ODOS)/HKD
HK$0.03543242
1 Odos(ODOS)/AMD
֏1.7326544
1 Odos(ODOS)/MAD
.د.م0.04073369
1 Odos(ODOS)/MXN
$0.08477501
1 Odos(ODOS)/PLN
0.01644753
1 Odos(ODOS)/RON
лв0.01957392
1 Odos(ODOS)/SEK
kr0.04322574
1 Odos(ODOS)/BGN
лв0.00756677
1 Odos(ODOS)/HUF
Ft1.52866878
1 Odos(ODOS)/CZK
0.09465259
1 Odos(ODOS)/KWD
د.ك0.001377424
1 Odos(ODOS)/ILS
0.01526947
1 Odos(ODOS)/NOK
kr0.04603496
1 Odos(ODOS)/NZD
$0.00761208

Odos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Odos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Odos ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Odos kohta

Kui palju on Odos (ODOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ODOS hind USD on 0.004531 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ODOS/USD hind?
Praegune hind ODOS/USD on $ 0.004531. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Odos turukapitalisatsioon?
ODOS turukapitalisatsioon on $ 9.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ODOS ringlev varu?
ODOS ringlev varu on 2.07B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ODOS (ATH) hind?
ODOS saavutab ATH hinna summas 0.05164009642882959 USD.
Mis oli kõigi aegade ODOS madalaim (ATL) hind?
ODOS nägi ATL hinda summas 0.002358350385359093 USD.
Milline on ODOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ODOS kauplemismaht on $ 209.03K USD.
Kas ODOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ODOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ODOS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:52 (UTC+8)

Odos (ODOS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ODOS/USD kalkulaator

Summa

ODOS
ODOS
USD
USD

1 ODOS = 0.004531 USD

Kauplemine: ODOS

ODOSUSDT
$0.004531
$0.004531$0.004531
-2.11%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu