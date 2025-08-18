Rohkem infot OCTA

OCTA hind(OCTA)

1 OCTA/USD reaalajas hind:

OCTA (OCTA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:51:39 (UTC+8)

OCTA (OCTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.15%

-0.99%

+2.95%

+2.95%

OCTA (OCTA) reaalajas hind on $ 0.4987. Viimase 24 tunni jooksul OCTA kaubeldud madalaim $ 0.4938 ja kõrgeim $ 0.5065 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.493419475975837 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12048842260800421.

Lüliajalise tootluse osas on OCTA muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -0.99% 24 tunni vältel +2.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OCTA (OCTA) – turuteave

No.907

79.89%

OCTA

OCTA praegune turukapitalisatsioon on $ 19.13M $ 389.91K 24 tunnise kauplemismahuga. OCTA ringlev varu on 38.35M, mille koguvaru on 37959514.4540972. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.94M.

OCTA (OCTA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OCTA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004987-0.99%
30 päeva$ -0.0101-1.99%
60 päeva$ +0.1832+58.06%
90 päeva$ -0.0079-1.56%
OCTA Hinnamuutus täna

Täna registreeris OCTA muutuse $ -0.004987 (-0.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OCTA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0101 (-1.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OCTA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OCTA $ +0.1832 (+58.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OCTA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0079 (-1.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OCTA (OCTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OCTA hinnaajaloo lehte.

Mis on OCTA (OCTA)

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

OCTA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OCTA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OCTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OCTA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OCTA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OCTA hinna ennustus (USD)

Kui palju on OCTA (OCTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OCTA (OCTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OCTA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OCTA hinna ennustust kohe!

OCTA (OCTA) tokenoomika

OCTA (OCTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OCTA (OCTA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OCTA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OCTA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OCTA kohalike valuutade suhtes

OCTA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OCTA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OCTA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OCTA kohta

Kui palju on OCTA (OCTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas OCTA hind USD on 0.4987 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OCTA/USD hind?
Praegune hind OCTA/USD on $ 0.4987. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OCTA turukapitalisatsioon?
OCTA turukapitalisatsioon on $ 19.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OCTA ringlev varu?
OCTA ringlev varu on 38.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCTA (ATH) hind?
OCTA saavutab ATH hinna summas 2.493419475975837 USD.
Mis oli kõigi aegade OCTA madalaim (ATL) hind?
OCTA nägi ATL hinda summas 0.12048842260800421 USD.
Milline on OCTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OCTA kauplemismaht on $ 389.91K USD.
Kas OCTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
OCTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OCTA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:51:39 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

