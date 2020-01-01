Omnity Network (OCT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Omnity Network (OCT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Omnity Network (OCT) teave The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders. Ametlik veebisait: https://www.omnity.network/ Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/10RSrGfj2Z-LmVhuAXX0Jon-9P9CO6k5ZNfS2hrQB72I/edit?tab=t.0#heading=h.5qlvro4pcib6 Plokiahela Explorer: https://explorer.omnity.network/ Ostke OCT kohe!

Omnity Network (OCT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Omnity Network (OCT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.991 $ 6.991 $ 6.991 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 Praegune hind: $ 0.08517 $ 0.08517 $ 0.08517 Lisateave Omnity Network (OCT) hinna kohta

Omnity Network (OCT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Omnity Network (OCT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OCT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OCT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OCT tokeni tokenoomikat, avastage OCT tokeni reaalajas hinda!

Omnity Network (OCT) hinna ajalugu OCT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OCT hinna ajalugu kohe!

OCT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OCT võiks suunduda? Meie OCT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OCT tokeni hinna ennustust kohe!

