Omnity Network (OCT) reaalajas hind on $ 0.07739. Viimase 24 tunni jooksul OCT kaubeldud madalaim $ 0.0681 ja kõrgeim $ 0.0819 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.02358152056363 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03422018341808665.
Lüliajalise tootluse osas on OCT muutunud +1.26% viimase tunni jooksul, +7.63% 24 tunni vältel +42.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Omnity Network (OCT) – turuteave
No.1304
$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M
$ 54.25K
$ 54.25K$ 54.25K
$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M
100.00M
100.00M 100.00M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100.00%
ETH
Omnity Network praegune turukapitalisatsioon on $ 7.74M$ 54.25K 24 tunnise kauplemismahuga. OCT ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.74M.
Omnity Network (OCT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Omnity Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0054848
+7.63%
30 päeva
$ +0.02814
+57.13%
60 päeva
$ +0.00071
+0.92%
90 päeva
$ -0.01592
-17.07%
Omnity Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris OCT muutuse $ +0.0054848 (+7.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Omnity Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02814 (+57.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Omnity Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OCT $ +0.00071 (+0.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Omnity Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01592 (-17.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Omnity Network (OCT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.
Omnity Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Omnity Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OCT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Omnity Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Omnity Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Omnity Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Omnity Network (OCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Omnity Network (OCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Omnity Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Omnity Network (OCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Omnity Network (OCT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Omnity Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Omnity Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.