Omnity Network logo

Omnity Network hind(OCT)

1 OCT/USD reaalajas hind:

$0.07737
$0.07737
+7.63%1D
USD
Omnity Network (OCT) reaalajas hinnagraafik
Omnity Network (OCT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0681
$ 0.0681
24 h madal
$ 0.0819
$ 0.0819
24 h kõrge

$ 0.0681
$ 0.0681

$ 0.0819
$ 0.0819

$ 7.02358152056363
$ 7.02358152056363

$ 0.03422018341808665
$ 0.03422018341808665

+1.26%

+7.63%

+42.28%

+42.28%

Omnity Network (OCT) reaalajas hind on $ 0.07739. Viimase 24 tunni jooksul OCT kaubeldud madalaim $ 0.0681 ja kõrgeim $ 0.0819 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.02358152056363 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03422018341808665.

Lüliajalise tootluse osas on OCT muutunud +1.26% viimase tunni jooksul, +7.63% 24 tunni vältel +42.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Omnity Network (OCT) – turuteave

No.1304

$ 7.74M
$ 7.74M

$ 54.25K
$ 54.25K

$ 7.74M
$ 7.74M

100.00M
100.00M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

100.00%

ETH

Omnity Network praegune turukapitalisatsioon on $ 7.74M $ 54.25K 24 tunnise kauplemismahuga. OCT ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.74M.

Omnity Network (OCT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Omnity Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0054848+7.63%
30 päeva$ +0.02814+57.13%
60 päeva$ +0.00071+0.92%
90 päeva$ -0.01592-17.07%
Omnity Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris OCT muutuse $ +0.0054848 (+7.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Omnity Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02814 (+57.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Omnity Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OCT $ +0.00071 (+0.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Omnity Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01592 (-17.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Omnity Network (OCT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Omnity Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Omnity Network (OCT)

The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.

Omnity Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Omnity Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OCT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Omnity Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Omnity Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Omnity Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Omnity Network (OCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Omnity Network (OCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Omnity Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Omnity Network hinna ennustust kohe!

Omnity Network (OCT) tokenoomika

Omnity Network (OCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Omnity Network (OCT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Omnity Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Omnity Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OCT kohalike valuutade suhtes

1 Omnity Network(OCT)/VND
2,036.51785
1 Omnity Network(OCT)/AUD
A$0.1184067
1 Omnity Network(OCT)/GBP
0.0564947
1 Omnity Network(OCT)/EUR
0.0657815
1 Omnity Network(OCT)/USD
$0.07739
1 Omnity Network(OCT)/MYR
RM0.3258119
1 Omnity Network(OCT)/TRY
3.1567381
1 Omnity Network(OCT)/JPY
¥11.37633
1 Omnity Network(OCT)/ARS
ARS$100.2455887
1 Omnity Network(OCT)/RUB
6.1641135
1 Omnity Network(OCT)/INR
6.7723989
1 Omnity Network(OCT)/IDR
Rp1,248.2256317
1 Omnity Network(OCT)/KRW
107.4854232
1 Omnity Network(OCT)/PHP
4.3764045
1 Omnity Network(OCT)/EGP
￡E.3.7317458
1 Omnity Network(OCT)/BRL
R$0.417906
1 Omnity Network(OCT)/CAD
C$0.1067982
1 Omnity Network(OCT)/BDT
9.3982416
1 Omnity Network(OCT)/NGN
118.6961386
1 Omnity Network(OCT)/UAH
3.1892419
1 Omnity Network(OCT)/VES
Bs10.44765
1 Omnity Network(OCT)/CLP
$74.60396
1 Omnity Network(OCT)/PKR
Rs21.9230392
1 Omnity Network(OCT)/KZT
41.8997199
1 Omnity Network(OCT)/THB
฿2.5043404
1 Omnity Network(OCT)/TWD
NT$2.3240217
1 Omnity Network(OCT)/AED
د.إ0.2840213
1 Omnity Network(OCT)/CHF
Fr0.061912
1 Omnity Network(OCT)/HKD
HK$0.6051898
1 Omnity Network(OCT)/AMD
֏29.5831014
1 Omnity Network(OCT)/MAD
.د.م0.6957361
1 Omnity Network(OCT)/MXN
$1.4495147
1 Omnity Network(OCT)/PLN
0.2809257
1 Omnity Network(OCT)/RON
лв0.3343248
1 Omnity Network(OCT)/SEK
kr0.7375267
1 Omnity Network(OCT)/BGN
лв0.1292413
1 Omnity Network(OCT)/HUF
Ft26.1098382
1 Omnity Network(OCT)/CZK
1.6182249
1 Omnity Network(OCT)/KWD
د.ك0.02360395
1 Omnity Network(OCT)/ILS
0.2608043
1 Omnity Network(OCT)/NOK
kr0.7862824
1 Omnity Network(OCT)/NZD
$0.1300152

Omnity Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Omnity Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Omnity Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Omnity Network kohta

Kui palju on Omnity Network (OCT) tänapäeval väärt?
Reaalajas OCT hind USD on 0.07739 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OCT/USD hind?
Praegune hind OCT/USD on $ 0.07739. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Omnity Network turukapitalisatsioon?
OCT turukapitalisatsioon on $ 7.74M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OCT ringlev varu?
OCT ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCT (ATH) hind?
OCT saavutab ATH hinna summas 7.02358152056363 USD.
Mis oli kõigi aegade OCT madalaim (ATL) hind?
OCT nägi ATL hinda summas 0.03422018341808665 USD.
Milline on OCT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OCT kauplemismaht on $ 54.25K USD.
Kas OCT sel aastal kõrgemale ka suundub?
OCT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OCT hinna ennustust.
Omnity Network (OCT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.07737
$0.07737
