Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms.
Orchai (OCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Orchai (OCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate OCH tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
OCH tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate OCH tokeni tokenoomikat, avastage OCH tokeni reaalajas hinda!
