Orchai (OCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Orchai (OCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Orchai (OCH) teave Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms. Ametlik veebisait: https://orchai.io Valge raamat: https://docs.orchai.io/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x19373ecbb4b8cc2253d70f2a246fa299303227ba Ostke OCH kohe!

Orchai (OCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Orchai (OCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 988.00K $ 988.00K $ 988.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03980542053345104 $ 0.03980542053345104 $ 0.03980542053345104 Praegune hind: $ 0.0494 $ 0.0494 $ 0.0494 Lisateave Orchai (OCH) hinna kohta

Orchai (OCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Orchai (OCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OCH tokeni tokenoomikat, avastage OCH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OCH Kas olete huvitatud Orchai (OCH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OCH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OCH MEXC-ist osta!

Orchai (OCH) hinna ajalugu OCH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OCH hinna ajalugu kohe!

OCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OCH võiks suunduda? Meie OCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OCH tokeni hinna ennustust kohe!

