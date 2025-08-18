Rohkem infot OCH

Orchai logo

Orchai hind(OCH)

1 OCH/USD reaalajas hind:

-0.70%1D
USD
Orchai (OCH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:43:54 (UTC+8)

Orchai (OCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.71%

-0.70%

-2.09%

-2.09%

Orchai (OCH) reaalajas hind on $ 0.0564. Viimase 24 tunni jooksul OCH kaubeldud madalaim $ 0.0526 ja kõrgeim $ 0.0569 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0351376309182774 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03980542053345104.

Lüliajalise tootluse osas on OCH muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel -2.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Orchai (OCH) – turuteave

No.4085

0.00%

ORAI

Orchai praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 97.15K 24 tunnise kauplemismahuga. OCH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.13M.

Orchai (OCH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Orchai tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000397-0.70%
30 päeva$ +0.0086+17.99%
60 päeva$ +0.0103+22.34%
90 päeva$ -0.0021-3.59%
Orchai Hinnamuutus täna

Täna registreeris OCH muutuse $ -0.000397 (-0.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Orchai 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0086 (+17.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Orchai 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OCH $ +0.0103 (+22.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Orchai 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0021 (-3.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Orchai (OCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Orchai hinnaajaloo lehte.

Mis on Orchai (OCH)

Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms.

Orchai on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Orchai investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Orchai kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Orchai ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Orchai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Orchai (OCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Orchai (OCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Orchai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Orchai hinna ennustust kohe!

Orchai (OCH) tokenoomika

Orchai (OCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Orchai (OCH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Orchai osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Orchai osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OCH kohalike valuutade suhtes

1 Orchai(OCH)/VND
1,484.166
1 Orchai(OCH)/AUD
A$0.085728
1 Orchai(OCH)/GBP
0.041172
1 Orchai(OCH)/EUR
0.04794
1 Orchai(OCH)/USD
$0.0564
1 Orchai(OCH)/MYR
RM0.237444
1 Orchai(OCH)/TRY
2.300556
1 Orchai(OCH)/JPY
¥8.2908
1 Orchai(OCH)/ARS
ARS$73.151364
1 Orchai(OCH)/RUB
4.495644
1 Orchai(OCH)/INR
4.935564
1 Orchai(OCH)/IDR
Rp909.677292
1 Orchai(OCH)/KRW
78.332832
1 Orchai(OCH)/PHP
3.18942
1 Orchai(OCH)/EGP
￡E.2.721864
1 Orchai(OCH)/BRL
R$0.30456
1 Orchai(OCH)/CAD
C$0.077832
1 Orchai(OCH)/BDT
6.849216
1 Orchai(OCH)/NGN
86.502936
1 Orchai(OCH)/UAH
2.324244
1 Orchai(OCH)/VES
Bs7.614
1 Orchai(OCH)/CLP
$54.3696
1 Orchai(OCH)/PKR
Rs15.976992
1 Orchai(OCH)/KZT
30.535524
1 Orchai(OCH)/THB
฿1.826796
1 Orchai(OCH)/TWD
NT$1.693692
1 Orchai(OCH)/AED
د.إ0.206988
1 Orchai(OCH)/CHF
Fr0.04512
1 Orchai(OCH)/HKD
HK$0.441048
1 Orchai(OCH)/AMD
֏21.559464
1 Orchai(OCH)/MAD
.د.م0.507036
1 Orchai(OCH)/MXN
$1.064268
1 Orchai(OCH)/PLN
0.205296
1 Orchai(OCH)/RON
лв0.243648
1 Orchai(OCH)/SEK
kr0.53862
1 Orchai(OCH)/BGN
лв0.094188
1 Orchai(OCH)/HUF
Ft19.04064
1 Orchai(OCH)/CZK
1.17876
1 Orchai(OCH)/KWD
د.ك0.017202
1 Orchai(OCH)/ILS
0.190068
1 Orchai(OCH)/NOK
kr0.574716
1 Orchai(OCH)/NZD
$0.094752

Orchai ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Orchai võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Orchai ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Orchai kohta

Kui palju on Orchai (OCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas OCH hind USD on 0.0564 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OCH/USD hind?
Praegune hind OCH/USD on $ 0.0564. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Orchai turukapitalisatsioon?
OCH turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OCH ringlev varu?
OCH ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCH (ATH) hind?
OCH saavutab ATH hinna summas 2.0351376309182774 USD.
Mis oli kõigi aegade OCH madalaim (ATL) hind?
OCH nägi ATL hinda summas 0.03980542053345104 USD.
Milline on OCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OCH kauplemismaht on $ 97.15K USD.
Kas OCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
OCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OCH hinna ennustust.
Orchai (OCH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

