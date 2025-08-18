Orchai (OCH) reaalajas hind on $ 0.0564. Viimase 24 tunni jooksul OCH kaubeldud madalaim $ 0.0526 ja kõrgeim $ 0.0569 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0351376309182774 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03980542053345104.
Lüliajalise tootluse osas on OCH muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel -2.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Orchai (OCH) – turuteave
Orchai praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 97.15K 24 tunnise kauplemismahuga. OCH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.13M.
Orchai (OCH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Orchai tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000397
-0.70%
30 päeva
$ +0.0086
+17.99%
60 päeva
$ +0.0103
+22.34%
90 päeva
$ -0.0021
-3.59%
Orchai Hinnamuutus täna
Täna registreeris OCH muutuse $ -0.000397 (-0.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Orchai 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0086 (+17.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Orchai 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OCH $ +0.0103 (+22.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Orchai 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0021 (-3.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Orchai (OCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms.
Orchai on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Orchai investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Orchai kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Orchai ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Orchai hinna ennustus (USD)
Kui palju on Orchai (OCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Orchai (OCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Orchai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Orchai (OCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Orchai (OCH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Orchai osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Orchai osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
