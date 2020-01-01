OBORTECH (OBORTECH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OBORTECH (OBORTECH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OBORTECH (OBORTECH) teave OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc. Ametlik veebisait: https://www.obortech.io/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b Ostke OBORTECH kohe!

OBORTECH (OBORTECH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OBORTECH (OBORTECH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.047 $ 0.047 $ 0.047 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 Praegune hind: $ 0.0065 $ 0.0065 $ 0.0065 Lisateave OBORTECH (OBORTECH) hinna kohta

OBORTECH (OBORTECH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OBORTECH (OBORTECH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OBORTECH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OBORTECH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OBORTECH tokeni tokenoomikat, avastage OBORTECH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OBORTECH Kas olete huvitatud OBORTECH (OBORTECH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OBORTECH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OBORTECH MEXC-ist osta!

OBORTECH (OBORTECH) hinna ajalugu OBORTECH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OBORTECH hinna ajalugu kohe!

OBORTECH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OBORTECH võiks suunduda? Meie OBORTECH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OBORTECH tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!