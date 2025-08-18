OBORTECH (OBORTECH) reaalajas hind on $ 0.00681. Viimase 24 tunni jooksul OBORTECH kaubeldud madalaim $ 0.00498 ja kõrgeim $ 0.00681 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBORTECHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13368630406974458 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000417428457116764.
Lüliajalise tootluse osas on OBORTECH muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +10.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OBORTECH (OBORTECH) – turuteave
No.5314
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 499.72
$ 499.72$ 499.72
$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M
0.00
0.00 0.00
300,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000
0.00%
BASE
OBORTECH praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 499.72 24 tunnise kauplemismahuga. OBORTECH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.04M.
OBORTECH (OBORTECH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OBORTECH tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0008
+13.31%
60 päeva
$ +0.00142
+26.34%
90 päeva
$ +0.00009
+1.33%
OBORTECH Hinnamuutus täna
Täna registreeris OBORTECH muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OBORTECH 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0008 (+13.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OBORTECH 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OBORTECH $ +0.00142 (+26.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OBORTECH 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00009 (+1.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OBORTECH (OBORTECH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc.
OBORTECH hinna ennustus (USD)
Kui palju on OBORTECH (OBORTECH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OBORTECH (OBORTECH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OBORTECH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OBORTECH (OBORTECH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBORTECH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
