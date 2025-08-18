Rohkem infot OBORTECH

$0.00681
$0.00681$0.00681
OBORTECH (OBORTECH) reaalajas hinnagraafik
OBORTECH (OBORTECH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00498
$ 0.00498$ 0.00498
24 h madal
$ 0.00681
$ 0.00681$ 0.00681
24 h kõrge

$ 0.00498
$ 0.00498$ 0.00498

$ 0.00681
$ 0.00681$ 0.00681

$ 0.13368630406974458
$ 0.13368630406974458$ 0.13368630406974458

$ 0.000417428457116764
$ 0.000417428457116764$ 0.000417428457116764

0.00%

0.00%

+10.19%

+10.19%

OBORTECH (OBORTECH) reaalajas hind on $ 0.00681. Viimase 24 tunni jooksul OBORTECH kaubeldud madalaim $ 0.00498 ja kõrgeim $ 0.00681 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBORTECHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13368630406974458 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000417428457116764.

Lüliajalise tootluse osas on OBORTECH muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +10.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OBORTECH (OBORTECH) – turuteave

No.5314

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 499.72
$ 499.72$ 499.72

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

0.00
0.00 0.00

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

0.00%

BASE

OBORTECH praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 499.72 24 tunnise kauplemismahuga. OBORTECH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.04M.

OBORTECH (OBORTECH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OBORTECH tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0008+13.31%
60 päeva$ +0.00142+26.34%
90 päeva$ +0.00009+1.33%
OBORTECH Hinnamuutus täna

Täna registreeris OBORTECH muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OBORTECH 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0008 (+13.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OBORTECH 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OBORTECH $ +0.00142 (+26.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OBORTECH 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00009 (+1.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OBORTECH (OBORTECH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OBORTECH hinnaajaloo lehte.

Mis on OBORTECH (OBORTECH)

OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc.

OBORTECH on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OBORTECH investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OBORTECH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OBORTECH kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OBORTECH ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OBORTECH hinna ennustus (USD)

Kui palju on OBORTECH (OBORTECH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OBORTECH (OBORTECH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OBORTECH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OBORTECH hinna ennustust kohe!

OBORTECH (OBORTECH) tokenoomika

OBORTECH (OBORTECH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBORTECH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OBORTECH (OBORTECH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OBORTECH osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OBORTECH osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OBORTECH kohalike valuutade suhtes

1 OBORTECH(OBORTECH)/VND
179.20515
1 OBORTECH(OBORTECH)/AUD
A$0.0103512
1 OBORTECH(OBORTECH)/GBP
0.0049713
1 OBORTECH(OBORTECH)/EUR
0.0057885
1 OBORTECH(OBORTECH)/USD
$0.00681
1 OBORTECH(OBORTECH)/MYR
RM0.0286701
1 OBORTECH(OBORTECH)/TRY
0.2777799
1 OBORTECH(OBORTECH)/JPY
¥1.00107
1 OBORTECH(OBORTECH)/ARS
ARS$8.8326381
1 OBORTECH(OBORTECH)/RUB
0.5428251
1 OBORTECH(OBORTECH)/INR
0.5959431
1 OBORTECH(OBORTECH)/IDR
Rp109.8386943
1 OBORTECH(OBORTECH)/KRW
9.4582728
1 OBORTECH(OBORTECH)/PHP
0.3851055
1 OBORTECH(OBORTECH)/EGP
￡E.0.3286506
1 OBORTECH(OBORTECH)/BRL
R$0.036774
1 OBORTECH(OBORTECH)/CAD
C$0.0093978
1 OBORTECH(OBORTECH)/BDT
0.8270064
1 OBORTECH(OBORTECH)/NGN
10.4447694
1 OBORTECH(OBORTECH)/UAH
0.2806401
1 OBORTECH(OBORTECH)/VES
Bs0.91935
1 OBORTECH(OBORTECH)/CLP
$6.56484
1 OBORTECH(OBORTECH)/PKR
Rs1.9291368
1 OBORTECH(OBORTECH)/KZT
3.6870021
1 OBORTECH(OBORTECH)/THB
฿0.219963
1 OBORTECH(OBORTECH)/TWD
NT$0.2045043
1 OBORTECH(OBORTECH)/AED
د.إ0.0249927
1 OBORTECH(OBORTECH)/CHF
Fr0.005448
1 OBORTECH(OBORTECH)/HKD
HK$0.0532542
1 OBORTECH(OBORTECH)/AMD
֏2.6031906
1 OBORTECH(OBORTECH)/MAD
.د.م0.0612219
1 OBORTECH(OBORTECH)/MXN
$0.1285047
1 OBORTECH(OBORTECH)/PLN
0.0247884
1 OBORTECH(OBORTECH)/RON
лв0.0294192
1 OBORTECH(OBORTECH)/SEK
kr0.0650355
1 OBORTECH(OBORTECH)/BGN
лв0.0113727
1 OBORTECH(OBORTECH)/HUF
Ft2.299056
1 OBORTECH(OBORTECH)/CZK
0.142329
1 OBORTECH(OBORTECH)/KWD
د.ك0.00207705
1 OBORTECH(OBORTECH)/ILS
0.0229497
1 OBORTECH(OBORTECH)/NOK
kr0.0693939
1 OBORTECH(OBORTECH)/NZD
$0.0114408

OBORTECH ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OBORTECH võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OBORTECH ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OBORTECH kohta

Kui palju on OBORTECH (OBORTECH) tänapäeval väärt?
Reaalajas OBORTECH hind USD on 0.00681 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OBORTECH/USD hind?
Praegune hind OBORTECH/USD on $ 0.00681. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OBORTECH turukapitalisatsioon?
OBORTECH turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OBORTECH ringlev varu?
OBORTECH ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OBORTECH (ATH) hind?
OBORTECH saavutab ATH hinna summas 0.13368630406974458 USD.
Mis oli kõigi aegade OBORTECH madalaim (ATL) hind?
OBORTECH nägi ATL hinda summas 0.000417428457116764 USD.
Milline on OBORTECH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OBORTECH kauplemismaht on $ 499.72 USD.
Kas OBORTECH sel aastal kõrgemale ka suundub?
OBORTECH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OBORTECH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

