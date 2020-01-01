Obol (OBOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Obol (OBOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Obol (OBOL) teave Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators. Ametlik veebisait: https://obol.org/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7 Ostke OBOL kohe!

Obol (OBOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Obol (OBOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 161.02M $ 161.02M $ 161.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 59.24M $ 59.24M $ 59.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4895 $ 0.4895 $ 0.4895 Kõigi aegade madalaim: $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 Praegune hind: $ 0.11848 $ 0.11848 $ 0.11848 Lisateave Obol (OBOL) hinna kohta

Obol (OBOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Obol (OBOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OBOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OBOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OBOL tokeni tokenoomikat, avastage OBOL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OBOL Kas olete huvitatud Obol (OBOL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OBOL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OBOL MEXC-ist osta!

Obol (OBOL) hinna ajalugu OBOL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OBOL hinna ajalugu kohe!

OBOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OBOL võiks suunduda? Meie OBOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OBOL tokeni hinna ennustust kohe!

