Obol (OBOL) reaalajas hind on $ 0.11929. Viimase 24 tunni jooksul OBOL kaubeldud madalaim $ 0.11836 ja kõrgeim $ 0.12431 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5021534033503295 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09086281099675668.
Lüliajalise tootluse osas on OBOL muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -3.13% 24 tunni vältel -14.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Obol (OBOL) – turuteave
No.898
$ 19.21M
$ 19.21M
$ 117.15K
$ 117.15K
$ 59.65M
$ 59.65M
161.02M
161.02M
500,000,000
500,000,000
500,000,000.0000001
500,000,000.0000001
32.20%
ETH
Obol praegune turukapitalisatsioon on $ 19.21M$ 117.15K 24 tunnise kauplemismahuga. OBOL ringlev varu on 161.02M, mille koguvaru on 500000000.0000001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.65M.
Obol (OBOL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Obol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0038551
-3.13%
30 päeva
$ +0.00541
+4.75%
60 päeva
$ -0.00751
-5.93%
90 päeva
$ -0.03821
-24.27%
Obol Hinnamuutus täna
Täna registreeris OBOL muutuse $ -0.0038551 (-3.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Obol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00541 (+4.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Obol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OBOL $ -0.00751 (-5.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Obol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03821 (-24.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Obol (OBOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.
Obol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Obol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OBOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Obol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Obol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Obol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Obol (OBOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Obol (OBOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Obol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Obol (OBOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Obol (OBOL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Obol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Obol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
