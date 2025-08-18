Rohkem infot OBOL

Obol hind(OBOL)

$0.11931
-3.13%1D
Obol (OBOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:03:13 (UTC+8)

Obol (OBOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.11836
24 h madal
$ 0.12431
24 h kõrge

$ 0.11836
$ 0.12431
$ 0.5021534033503295
$ 0.09086281099675668
-0.26%

-3.13%

-14.86%

-14.86%

Obol (OBOL) reaalajas hind on $ 0.11929. Viimase 24 tunni jooksul OBOL kaubeldud madalaim $ 0.11836 ja kõrgeim $ 0.12431 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5021534033503295 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09086281099675668.

Lüliajalise tootluse osas on OBOL muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -3.13% 24 tunni vältel -14.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Obol (OBOL) – turuteave

No.898

$ 19.21M
$ 117.15K
$ 59.65M
161.02M
500,000,000
500,000,000.0000001
32.20%

ETH

Obol praegune turukapitalisatsioon on $ 19.21M $ 117.15K 24 tunnise kauplemismahuga. OBOL ringlev varu on 161.02M, mille koguvaru on 500000000.0000001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.65M.

Obol (OBOL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Obol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0038551-3.13%
30 päeva$ +0.00541+4.75%
60 päeva$ -0.00751-5.93%
90 päeva$ -0.03821-24.27%
Obol Hinnamuutus täna

Täna registreeris OBOL muutuse $ -0.0038551 (-3.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Obol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00541 (+4.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Obol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OBOL $ -0.00751 (-5.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Obol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03821 (-24.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Obol (OBOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Obol hinnaajaloo lehte.

Mis on Obol (OBOL)

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

Obol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Obol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OBOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Obol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Obol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Obol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Obol (OBOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Obol (OBOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Obol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Obol hinna ennustust kohe!

Obol (OBOL) tokenoomika

Obol (OBOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Obol (OBOL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Obol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Obol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Obol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Obol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Obol kohta

Kui palju on Obol (OBOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas OBOL hind USD on 0.11929 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OBOL/USD hind?
Praegune hind OBOL/USD on $ 0.11929. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Obol turukapitalisatsioon?
OBOL turukapitalisatsioon on $ 19.21M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OBOL ringlev varu?
OBOL ringlev varu on 161.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OBOL (ATH) hind?
OBOL saavutab ATH hinna summas 0.5021534033503295 USD.
Mis oli kõigi aegade OBOL madalaim (ATL) hind?
OBOL nägi ATL hinda summas 0.09086281099675668 USD.
Milline on OBOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OBOL kauplemismaht on $ 117.15K USD.
Kas OBOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
OBOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OBOL hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

