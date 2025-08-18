Rohkem infot OBICOIN

Obi Real Estate (OBICOIN) reaalajas hinnagraafik
Obi Real Estate (OBICOIN) hinna teave (USD)

+3.02%

Obi Real Estate (OBICOIN) reaalajas hind on $ 0.01226. Viimase 24 tunni jooksul OBICOIN kaubeldud madalaim $ 0.01136 ja kõrgeim $ 0.01373 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBICOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13685233270173522 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008366536663117779.

Lüliajalise tootluse osas on OBICOIN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Obi Real Estate (OBICOIN) – turuteave

Obi Real Estate praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 30.97K 24 tunnise kauplemismahuga. OBICOIN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.26M.

Obi Real Estate (OBICOIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Obi Real Estate tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00139+12.78%
60 päeva$ +0.00226+22.60%
90 päeva$ -0.00863-41.32%
Obi Real Estate Hinnamuutus täna

Täna registreeris OBICOIN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Obi Real Estate 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00139 (+12.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Obi Real Estate 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OBICOIN $ +0.00226 (+22.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Obi Real Estate 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00863 (-41.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Obi Real Estate (OBICOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Obi Real Estate hinnaajaloo lehte.

Mis on Obi Real Estate (OBICOIN)

OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.

Obi Real Estate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Obi Real Estate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OBICOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Obi Real Estate kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Obi Real Estate ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Obi Real Estate hinna ennustus (USD)

Kui palju on Obi Real Estate (OBICOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Obi Real Estate (OBICOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Obi Real Estate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Obi Real Estate hinna ennustust kohe!

Obi Real Estate (OBICOIN) tokenoomika

Obi Real Estate (OBICOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBICOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Obi Real Estate (OBICOIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Obi Real Estate osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Obi Real Estate osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OBICOIN kohalike valuutade suhtes

Obi Real Estate ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Obi Real Estate võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Obi Real Estate ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Obi Real Estate kohta

Kui palju on Obi Real Estate (OBICOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas OBICOIN hind USD on 0.01226 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OBICOIN/USD hind?
Praegune hind OBICOIN/USD on $ 0.01226. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Obi Real Estate turukapitalisatsioon?
OBICOIN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OBICOIN ringlev varu?
OBICOIN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OBICOIN (ATH) hind?
OBICOIN saavutab ATH hinna summas 0.13685233270173522 USD.
Mis oli kõigi aegade OBICOIN madalaim (ATL) hind?
OBICOIN nägi ATL hinda summas 0.008366536663117779 USD.
Milline on OBICOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OBICOIN kauplemismaht on $ 30.97K USD.
Kas OBICOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
OBICOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OBICOIN hinna ennustust.
Obi Real Estate (OBICOIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

