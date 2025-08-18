Obi Real Estate (OBICOIN) reaalajas hind on $ 0.01226. Viimase 24 tunni jooksul OBICOIN kaubeldud madalaim $ 0.01136 ja kõrgeim $ 0.01373 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBICOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13685233270173522 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008366536663117779.
Lüliajalise tootluse osas on OBICOIN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Obi Real Estate (OBICOIN) – turuteave
No.4099
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 30.97K
$ 30.97K$ 30.97K
$ 12.26M
$ 12.26M$ 12.26M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Obi Real Estate praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 30.97K 24 tunnise kauplemismahuga. OBICOIN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.26M.
Obi Real Estate (OBICOIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Obi Real Estate tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00139
+12.78%
60 päeva
$ +0.00226
+22.60%
90 päeva
$ -0.00863
-41.32%
Obi Real Estate Hinnamuutus täna
Täna registreeris OBICOIN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Obi Real Estate 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00139 (+12.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Obi Real Estate 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OBICOIN $ +0.00226 (+22.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Obi Real Estate 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00863 (-41.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Obi Real Estate (OBICOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.
Obi Real Estate hinna ennustus (USD)
Kui palju on Obi Real Estate (OBICOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Obi Real Estate (OBICOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Obi Real Estate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Obi Real Estate (OBICOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBICOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.