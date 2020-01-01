ORBOFI (OBI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ORBOFI (OBI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ORBOFI (OBI) teave Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3. Ametlik veebisait: https://www.orbofi.com/ Valge raamat: https://wiki.orbofi.com/learn Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873 Ostke OBI kohe!

ORBOFI (OBI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ORBOFI (OBI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 702.96K $ 702.96K $ 702.96K Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000634615481075016 $ 0.000634615481075016 $ 0.000634615481075016 Praegune hind: $ 0.0006281 $ 0.0006281 $ 0.0006281 Lisateave ORBOFI (OBI) hinna kohta

ORBOFI (OBI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ORBOFI (OBI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OBI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OBI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OBI tokeni tokenoomikat, avastage OBI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OBI Kas olete huvitatud ORBOFI (OBI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OBI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OBI MEXC-ist osta!

ORBOFI (OBI) hinna ajalugu OBI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OBI hinna ajalugu kohe!

OBI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OBI võiks suunduda? Meie OBI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OBI tokeni hinna ennustust kohe!

