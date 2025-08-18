Mis on Oasys Token (OAS)

Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

Oasys Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Oasys Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Oasys Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oasys Token (OAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oasys Token (OAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oasys Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Oasys Token (OAS) tokenoomika

Oasys Token (OAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Oasys Token (OAS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Oasys Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Oasys Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OAS kohalike valuutade suhtes

Oasys Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Oasys Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oasys Token kohta Kui palju on Oasys Token (OAS) tänapäeval väärt? Reaalajas OAS hind USD on 0.01181 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OAS/USD hind? $ 0.01181 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OAS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Oasys Token turukapitalisatsioon? OAS turukapitalisatsioon on $ 55.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OAS ringlev varu? OAS ringlev varu on 4.70B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OAS (ATH) hind? OAS saavutab ATH hinna summas 0.14417648601504485 USD . Mis oli kõigi aegade OAS madalaim (ATL) hind? OAS nägi ATL hinda summas 0.010164132797505056 USD . Milline on OAS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OAS kauplemismaht on $ 24.95K USD . Kas OAS sel aastal kõrgemale ka suundub? OAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OAS hinna ennustust

