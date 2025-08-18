Oasys Token (OAS) reaalajas hind on $ 0.01181. Viimase 24 tunni jooksul OAS kaubeldud madalaim $ 0.0117 ja kõrgeim $ 0.01204 näitab aktiivset turu volatiivsust. OASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14417648601504485 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010164132797505056.
Lüliajalise tootluse osas on OAS muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -0.08% 24 tunni vältel -0.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Oasys Token (OAS) – turuteave
No.550
$ 55.53M
$ 55.53M
$ 24.95K
$ 24.95K
$ 118.10M
$ 118.10M
4.70B
4.70B
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
47.02%
OASYS
Oasys Token praegune turukapitalisatsioon on $ 55.53M$ 24.95K 24 tunnise kauplemismahuga. OAS ringlev varu on 4.70B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 118.10M.
Oasys Token (OAS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Oasys Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000095
-0.08%
30 päeva
$ -0.0004
-3.28%
60 päeva
$ -0.00032
-2.64%
90 päeva
$ -0.00291
-19.77%
Oasys Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris OAS muutuse $ -0.0000095 (-0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Oasys Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0004 (-3.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Oasys Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OAS $ -0.00032 (-2.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Oasys Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00291 (-19.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Oasys Token (OAS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.
Oasys Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Oasys Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OAS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Oasys Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Oasys Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Oasys Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Oasys Token (OAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oasys Token (OAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oasys Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Oasys Token (OAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Oasys Token (OAS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Oasys Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Oasys Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.