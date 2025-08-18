Rohkem infot OAS

Oasys Token logo

Oasys Token hind(OAS)

$0.01184
-0.08%1D
USD
Oasys Token (OAS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:37 (UTC+8)

Oasys Token (OAS) hinna teave (USD)

$ 0.0117
24 h madal
$ 0.01204
24 h kõrge

Oasys Token (OAS) reaalajas hind on $ 0.01181. Viimase 24 tunni jooksul OAS kaubeldud madalaim $ 0.0117 ja kõrgeim $ 0.01204 näitab aktiivset turu volatiivsust. OASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14417648601504485 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010164132797505056.

Lüliajalise tootluse osas on OAS muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -0.08% 24 tunni vältel -0.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Oasys Token (OAS) – turuteave

No.550

$ 55.53M
$ 55.53M$ 55.53M

$ 24.95K
$ 24.95K$ 24.95K

$ 118.10M
$ 118.10M$ 118.10M

4.70B
4.70B 4.70B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

47.02%

OASYS

Oasys Token praegune turukapitalisatsioon on $ 55.53M $ 24.95K 24 tunnise kauplemismahuga. OAS ringlev varu on 4.70B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 118.10M.

Oasys Token (OAS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Oasys Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000095-0.08%
30 päeva$ -0.0004-3.28%
60 päeva$ -0.00032-2.64%
90 päeva$ -0.00291-19.77%
Oasys Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris OAS muutuse $ -0.0000095 (-0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Oasys Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0004 (-3.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Oasys Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OAS $ -0.00032 (-2.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Oasys Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00291 (-19.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Oasys Token (OAS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Oasys Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Oasys Token (OAS)

Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

Oasys Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Oasys Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OAS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Oasys Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Oasys Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Oasys Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oasys Token (OAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oasys Token (OAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oasys Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Oasys Token hinna ennustust kohe!

Oasys Token (OAS) tokenoomika

Oasys Token (OAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Oasys Token (OAS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Oasys Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Oasys Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OAS kohalike valuutade suhtes

Oasys Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Oasys Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Oasys Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oasys Token kohta

Kui palju on Oasys Token (OAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas OAS hind USD on 0.01181 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OAS/USD hind?
Praegune hind OAS/USD on $ 0.01181. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Oasys Token turukapitalisatsioon?
OAS turukapitalisatsioon on $ 55.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OAS ringlev varu?
OAS ringlev varu on 4.70B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OAS (ATH) hind?
OAS saavutab ATH hinna summas 0.14417648601504485 USD.
Mis oli kõigi aegade OAS madalaim (ATL) hind?
OAS nägi ATL hinda summas 0.010164132797505056 USD.
Milline on OAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OAS kauplemismaht on $ 24.95K USD.
Kas OAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
OAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OAS hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:37 (UTC+8)

Oasys Token (OAS) Olulised valdkonna uudised

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

