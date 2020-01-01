Net Zero Climate (NZC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Net Zero Climate (NZC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Net Zero Climate (NZC) teave As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits. Ametlik veebisait: https://www.gesia.io Valge raamat: https://gesia-project-whitepaper-en.gesia.io Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x719deb67fec9b4c7233b0cf6415f5dc80b6c62d3 Ostke NZC kohe!

Net Zero Climate (NZC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Net Zero Climate (NZC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 101.75M $ 101.75M $ 101.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5 $ 5 $ 5 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.02035 $ 0.02035 $ 0.02035 Lisateave Net Zero Climate (NZC) hinna kohta

Net Zero Climate (NZC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Net Zero Climate (NZC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NZC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NZC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NZC tokeni tokenoomikat, avastage NZC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NZC Kas olete huvitatud Net Zero Climate (NZC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NZC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NZC MEXC-ist osta!

Net Zero Climate (NZC) hinna ajalugu NZC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NZC hinna ajalugu kohe!

NZC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NZC võiks suunduda? Meie NZC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NZC tokeni hinna ennustust kohe!

