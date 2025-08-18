Rohkem infot NZC

Net Zero Climate (NZC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Net Zero Climate (NZC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0203
$ 0.0203$ 0.0203
24 h madal
$ 0.02035
$ 0.02035$ 0.02035
24 h kõrge

$ 0.0203
$ 0.0203$ 0.0203

$ 0.02035
$ 0.02035$ 0.02035

Net Zero Climate (NZC) reaalajas hind on $ 0.02035. Viimase 24 tunni jooksul NZC kaubeldud madalaim $ 0.0203 ja kõrgeim $ 0.02035 näitab aktiivset turu volatiivsust. NZCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on NZC muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel +0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Net Zero Climate (NZC) – turuteave

$ 1.19K
$ 1.19K$ 1.19K

$ 101.75M
$ 101.75M$ 101.75M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

ETH

Net Zero Climate praegune turukapitalisatsioon on -- $ 1.19K 24 tunnise kauplemismahuga. NZC ringlev varu on --, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Net Zero Climate (NZC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Net Zero Climate tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000183+0.09%
30 päeva$ -0.00002-0.10%
60 päeva$ +0.00392+23.85%
90 päeva$ +0.01356+199.70%
Net Zero Climate Hinnamuutus täna

Täna registreeris NZC muutuse $ +0.0000183 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Net Zero Climate 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00002 (-0.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Net Zero Climate 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NZC $ +0.00392 (+23.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Net Zero Climate 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01356 (+199.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Net Zero Climate (NZC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Net Zero Climate hinnaajaloo lehte.

Mis on Net Zero Climate (NZC)

As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.

Net Zero Climate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Net Zero Climate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Net Zero Climate hinna ennustus (USD)

Net Zero Climate (NZC) tokenoomika

Net Zero Climate (NZC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NZC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NZC kohalike valuutade suhtes

Net Zero Climate ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Net Zero Climate võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Net Zero Climate ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Net Zero Climate kohta

Kui palju on Net Zero Climate (NZC) tänapäeval väärt?
Reaalajas NZC hind USD on 0.02035 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NZC/USD hind?
Praegune hind NZC/USD on $ 0.02035. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Net Zero Climate turukapitalisatsioon?
NZC turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NZC ringlev varu?
NZC ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NZC (ATH) hind?
NZC saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade NZC madalaim (ATL) hind?
NZC nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on NZC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NZC kauplemismaht on $ 1.19K USD.
Kas NZC sel aastal kõrgemale ka suundub?
NZC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NZC hinna ennustust.
Net Zero Climate (NZC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

