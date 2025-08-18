Mis on Net Zero Climate (NZC)

As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.

Net Zero Climate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Net Zero Climate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Net Zero Climate kohta Kui palju on Net Zero Climate (NZC) tänapäeval väärt? Reaalajas NZC hind USD on 0.02035 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NZC/USD hind? $ 0.02035 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NZC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Net Zero Climate turukapitalisatsioon? NZC turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NZC ringlev varu? NZC ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NZC (ATH) hind? NZC saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade NZC madalaim (ATL) hind? NZC nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on NZC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NZC kauplemismaht on $ 1.19K USD . Kas NZC sel aastal kõrgemale ka suundub? NZC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NZC hinna ennustust

