Net Zero Climate (NZC) reaalajas hind on $ 0.02035. Viimase 24 tunni jooksul NZC kaubeldud madalaim $ 0.0203 ja kõrgeim $ 0.02035 näitab aktiivset turu volatiivsust. NZCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on NZC muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel +0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Net Zero Climate (NZC) – turuteave
--
----
$ 1.19K
$ 1.19K$ 1.19K
$ 101.75M
$ 101.75M$ 101.75M
--
----
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
ETH
Net Zero Climate praegune turukapitalisatsioon on --$ 1.19K 24 tunnise kauplemismahuga. NZC ringlev varu on --, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Net Zero Climate (NZC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Net Zero Climate tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000183
+0.09%
30 päeva
$ -0.00002
-0.10%
60 päeva
$ +0.00392
+23.85%
90 päeva
$ +0.01356
+199.70%
Net Zero Climate Hinnamuutus täna
Täna registreeris NZC muutuse $ +0.0000183 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Net Zero Climate 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00002 (-0.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Net Zero Climate 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NZC $ +0.00392 (+23.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Net Zero Climate 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01356 (+199.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Net Zero Climate (NZC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.
Net Zero Climate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Net Zero Climate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NZC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Net Zero Climate kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Net Zero Climate ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Net Zero Climate hinna ennustus (USD)
Kui palju on Net Zero Climate (NZC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Net Zero Climate (NZC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Net Zero Climate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Net Zero Climate (NZC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NZC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Net Zero Climate (NZC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Net Zero Climate osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Net Zero Climate osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
