Nyan Cat (NYAN) reaalajas hind on $ 0.001567. Viimase 24 tunni jooksul NYAN kaubeldud madalaim $ 0.00121 ja kõrgeim $ 0.001722 näitab aktiivset turu volatiivsust. NYANkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on NYAN muutunud +3.50% viimase tunni jooksul, +3.22% 24 tunni vältel -48.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nyan Cat (NYAN) – turuteave
--
----
$ 55.70K
$ 55.70K$ 55.70K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Nyan Cat praegune turukapitalisatsioon on --$ 55.70K 24 tunnise kauplemismahuga. NYAN ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Nyan Cat (NYAN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nyan Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00004888
+3.22%
30 päeva
$ -0.001433
-47.77%
60 päeva
$ -0.001433
-47.77%
90 päeva
$ -0.001433
-47.77%
Nyan Cat Hinnamuutus täna
Täna registreeris NYAN muutuse $ +0.00004888 (+3.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nyan Cat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001433 (-47.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nyan Cat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NYAN $ -0.001433 (-47.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nyan Cat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001433 (-47.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Nyan Cat (NYAN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.
Nyan Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nyan Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NYAN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Nyan Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nyan Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Nyan Cat hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nyan Cat (NYAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nyan Cat (NYAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nyan Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nyan Cat (NYAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NYAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Nyan Cat (NYAN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Nyan Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nyan Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.