Nyan Cat logo

Nyan Cat hind(NYAN)

1 NYAN/USD reaalajas hind:

+3.22%1D
USD
Nyan Cat (NYAN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:30 (UTC+8)

Nyan Cat (NYAN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+3.50%

+3.22%

-48.53%

-48.53%

Nyan Cat (NYAN) reaalajas hind on $ 0.001567. Viimase 24 tunni jooksul NYAN kaubeldud madalaim $ 0.00121 ja kõrgeim $ 0.001722 näitab aktiivset turu volatiivsust. NYANkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on NYAN muutunud +3.50% viimase tunni jooksul, +3.22% 24 tunni vältel -48.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nyan Cat (NYAN) – turuteave

$ 55.70K
$ 55.70K$ 55.70K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Nyan Cat praegune turukapitalisatsioon on -- $ 55.70K 24 tunnise kauplemismahuga. NYAN ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Nyan Cat (NYAN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Nyan Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00004888+3.22%
30 päeva$ -0.001433-47.77%
60 päeva$ -0.001433-47.77%
90 päeva$ -0.001433-47.77%
Nyan Cat Hinnamuutus täna

Täna registreeris NYAN muutuse $ +0.00004888 (+3.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Nyan Cat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001433 (-47.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Nyan Cat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NYAN $ -0.001433 (-47.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Nyan Cat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001433 (-47.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Nyan Cat (NYAN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Nyan Cat hinnaajaloo lehte.

Mis on Nyan Cat (NYAN)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using "BOSS/Final Boss" to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Nyan Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nyan Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NYAN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Nyan Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nyan Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Nyan Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nyan Cat (NYAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nyan Cat (NYAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nyan Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nyan Cat hinna ennustust kohe!

Nyan Cat (NYAN) tokenoomika

Nyan Cat (NYAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NYAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nyan Cat (NYAN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Nyan Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nyan Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NYAN kohalike valuutade suhtes

1 Nyan Cat(NYAN)/VND
41.235605
1 Nyan Cat(NYAN)/AUD
A$0.00239751
1 Nyan Cat(NYAN)/GBP
0.00114391
1 Nyan Cat(NYAN)/EUR
0.00133195
1 Nyan Cat(NYAN)/USD
$0.001567
1 Nyan Cat(NYAN)/MYR
RM0.00659707
1 Nyan Cat(NYAN)/TRY
0.06401195
1 Nyan Cat(NYAN)/JPY
¥0.230349
1 Nyan Cat(NYAN)/ARS
ARS$2.02978211
1 Nyan Cat(NYAN)/RUB
0.12479588
1 Nyan Cat(NYAN)/INR
0.13712817
1 Nyan Cat(NYAN)/IDR
Rp25.27419001
1 Nyan Cat(NYAN)/KRW
2.17637496
1 Nyan Cat(NYAN)/PHP
0.08897426
1 Nyan Cat(NYAN)/EGP
￡E.0.07556074
1 Nyan Cat(NYAN)/BRL
R$0.0084618
1 Nyan Cat(NYAN)/CAD
C$0.00216246
1 Nyan Cat(NYAN)/BDT
0.19009277
1 Nyan Cat(NYAN)/NGN
2.39968813
1 Nyan Cat(NYAN)/UAH
0.06457607
1 Nyan Cat(NYAN)/VES
Bs0.211545
1 Nyan Cat(NYAN)/CLP
$1.507454
1 Nyan Cat(NYAN)/PKR
Rs0.44352368
1 Nyan Cat(NYAN)/KZT
0.84748061
1 Nyan Cat(NYAN)/THB
฿0.05070812
1 Nyan Cat(NYAN)/TWD
NT$0.04705701
1 Nyan Cat(NYAN)/AED
د.إ0.00575089
1 Nyan Cat(NYAN)/CHF
Fr0.0012536
1 Nyan Cat(NYAN)/HKD
HK$0.01225394
1 Nyan Cat(NYAN)/AMD
֏0.5992208
1 Nyan Cat(NYAN)/MAD
.د.م0.01408733
1 Nyan Cat(NYAN)/MXN
$0.02931857
1 Nyan Cat(NYAN)/PLN
0.00568821
1 Nyan Cat(NYAN)/RON
лв0.00676944
1 Nyan Cat(NYAN)/SEK
kr0.01494918
1 Nyan Cat(NYAN)/BGN
лв0.00261689
1 Nyan Cat(NYAN)/HUF
Ft0.52867446
1 Nyan Cat(NYAN)/CZK
0.03273463
1 Nyan Cat(NYAN)/KWD
د.ك0.000476368
1 Nyan Cat(NYAN)/ILS
0.00528079
1 Nyan Cat(NYAN)/NOK
kr0.01592072
1 Nyan Cat(NYAN)/NZD
$0.00263256

Nyan Cat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Nyan Cat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nyan Cat kohta

Kui palju on Nyan Cat (NYAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas NYAN hind USD on 0.001567 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NYAN/USD hind?
Praegune hind NYAN/USD on $ 0.001567. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nyan Cat turukapitalisatsioon?
NYAN turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NYAN ringlev varu?
NYAN ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NYAN (ATH) hind?
NYAN saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade NYAN madalaim (ATL) hind?
NYAN nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on NYAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NYAN kauplemismaht on $ 55.70K USD.
Kas NYAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
NYAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NYAN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:30 (UTC+8)

Nyan Cat (NYAN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

