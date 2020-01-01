NEXPACE (NXPC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NEXPACE (NXPC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NEXPACE (NXPC) teave NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model. Ametlik veebisait: https://msu.io Valge raamat: https://docs.nexpace.io/ Plokiahela Explorer: https://msu-explorer.xangle.io/ Ostke NXPC kohe!

NEXPACE (NXPC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NEXPACE (NXPC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 149.52M $ 149.52M $ 149.52M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 196.29M $ 196.29M $ 196.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 761.70M $ 761.70M $ 761.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.8563 $ 3.8563 $ 3.8563 Kõigi aegade madalaim: $ 0.7420411157676354 $ 0.7420411157676354 $ 0.7420411157676354 Praegune hind: $ 0.7617 $ 0.7617 $ 0.7617 Lisateave NEXPACE (NXPC) hinna kohta

NEXPACE (NXPC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NEXPACE (NXPC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NXPC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NXPC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NXPC tokeni tokenoomikat, avastage NXPC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NXPC Kas olete huvitatud NEXPACE (NXPC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NXPC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NXPC MEXC-ist osta!

NEXPACE (NXPC) hinna ajalugu NXPC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NXPC hinna ajalugu kohe!

NXPC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NXPC võiks suunduda? Meie NXPC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NXPC tokeni hinna ennustust kohe!

