NEXPACE (NXPC) reaalajas hind on $ 0.8762. Viimase 24 tunni jooksul NXPC kaubeldud madalaim $ 0.8632 ja kõrgeim $ 0.8856 näitab aktiivset turu volatiivsust. NXPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.8393480388979015 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8442761498789846.
Lüliajalise tootluse osas on NXPC muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -0.66% 24 tunni vältel -7.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NEXPACE (NXPC) – turuteave
NEXPACE praegune turukapitalisatsioon on $ 171.99M$ 593.06K 24 tunnise kauplemismahuga. NXPC ringlev varu on 196.29M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 876.20M.
NEXPACE (NXPC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NEXPACE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005822
-0.66%
30 päeva
$ -0.1475
-14.41%
60 päeva
$ -0.215
-19.71%
90 päeva
$ -1.0817
-55.25%
NEXPACE Hinnamuutus täna
Täna registreeris NXPC muutuse $ -0.005822 (-0.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NEXPACE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1475 (-14.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NEXPACE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NXPC $ -0.215 (-19.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NEXPACE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.0817 (-55.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NEXPACE (NXPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.
NEXPACE hinna ennustus (USD)
Kui palju on NEXPACE (NXPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEXPACE (NXPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEXPACE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NEXPACE (NXPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NXPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NEXPACE (NXPC) ostujuhend
