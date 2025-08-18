Rohkem infot NXPC

NEXPACE logo

NEXPACE hind(NXPC)

1 NXPC/USD reaalajas hind:

NEXPACE (NXPC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:43:16 (UTC+8)

NEXPACE (NXPC) hinna teave (USD)

NEXPACE (NXPC) reaalajas hind on $ 0.8762. Viimase 24 tunni jooksul NXPC kaubeldud madalaim $ 0.8632 ja kõrgeim $ 0.8856 näitab aktiivset turu volatiivsust. NXPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.8393480388979015 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8442761498789846.

Lüliajalise tootluse osas on NXPC muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -0.66% 24 tunni vältel -7.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NEXPACE (NXPC) – turuteave

NEXPACE praegune turukapitalisatsioon on $ 171.99M $ 593.06K 24 tunnise kauplemismahuga. NXPC ringlev varu on 196.29M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 876.20M.

NEXPACE (NXPC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NEXPACE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005822-0.66%
30 päeva$ -0.1475-14.41%
60 päeva$ -0.215-19.71%
90 päeva$ -1.0817-55.25%
NEXPACE Hinnamuutus täna

Täna registreeris NXPC muutuse $ -0.005822 (-0.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NEXPACE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1475 (-14.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NEXPACE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NXPC $ -0.215 (-19.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NEXPACE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.0817 (-55.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NEXPACE (NXPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NEXPACE hinnaajaloo lehte.

Mis on NEXPACE (NXPC)

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

NEXPACE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NEXPACE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NXPC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NEXPACE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NEXPACE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NEXPACE hinna ennustus (USD)

Kui palju on NEXPACE (NXPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEXPACE (NXPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEXPACE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NEXPACE hinna ennustust kohe!

NEXPACE (NXPC) tokenoomika

NEXPACE (NXPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NXPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NEXPACE (NXPC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NEXPACE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NEXPACE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NXPC kohalike valuutade suhtes

NEXPACE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NEXPACE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NEXPACE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NEXPACE kohta

Kui palju on NEXPACE (NXPC) tänapäeval väärt?
Reaalajas NXPC hind USD on 0.8762 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NXPC/USD hind?
Praegune hind NXPC/USD on $ 0.8762. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NEXPACE turukapitalisatsioon?
NXPC turukapitalisatsioon on $ 171.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NXPC ringlev varu?
NXPC ringlev varu on 196.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NXPC (ATH) hind?
NXPC saavutab ATH hinna summas 3.8393480388979015 USD.
Mis oli kõigi aegade NXPC madalaim (ATL) hind?
NXPC nägi ATL hinda summas 0.8442761498789846 USD.
Milline on NXPC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NXPC kauplemismaht on $ 593.06K USD.
Kas NXPC sel aastal kõrgemale ka suundub?
NXPC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NXPC hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:43:16 (UTC+8)

NEXPACE (NXPC) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

