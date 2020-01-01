Numerico (NWC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Numerico (NWC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Numerico (NWC) teave Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers. Ametlik veebisait: https://numerico.ai/ Valge raamat: https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2 Ostke NWC kohe!

Numerico (NWC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Numerico (NWC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Koguvaru: $ 270.05M $ 270.05M $ 270.05M Ringlev varu: $ 150.40M $ 150.40M $ 150.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0162818774419 $ 0.0162818774419 $ 0.0162818774419 Praegune hind: $ 0.01786 $ 0.01786 $ 0.01786 Lisateave Numerico (NWC) hinna kohta

Numerico (NWC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Numerico (NWC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NWC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NWC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NWC tokeni tokenoomikat, avastage NWC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NWC Kas olete huvitatud Numerico (NWC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NWC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Numerico (NWC) hinna ajalugu NWC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NWC hinna ajalugu kohe!

NWC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NWC võiks suunduda? Meie NWC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NWC tokeni hinna ennustust kohe!

