Numerico (NWC) reaalajas hind on $ 0.01928. Viimase 24 tunni jooksul NWC kaubeldud madalaim $ 0.01718 ja kõrgeim $ 0.02097 näitab aktiivset turu volatiivsust. NWCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.23726923 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0162818774419.
Lüliajalise tootluse osas on NWC muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.36% 24 tunni vältel -9.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Numerico (NWC) – turuteave
No.1729
$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M
$ 55.90K
$ 55.90K$ 55.90K
$ 5.21M
$ 5.21M$ 5.21M
150.40M
150.40M 150.40M
270,050,481.2686112
270,050,481.2686112 270,050,481.2686112
ETH
Numerico praegune turukapitalisatsioon on $ 2.90M$ 55.90K 24 tunnise kauplemismahuga. NWC ringlev varu on 150.40M, mille koguvaru on 270050481.2686112. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Numerico (NWC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Numerico tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000697
-0.36%
30 päeva
$ -0.00529
-21.54%
60 päeva
$ -0.00271
-12.33%
90 päeva
$ -0.00953
-33.08%
Numerico Hinnamuutus täna
Täna registreeris NWC muutuse $ -0.0000697 (-0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Numerico 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00529 (-21.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Numerico 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NWC $ -0.00271 (-12.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Numerico 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00953 (-33.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Numerico (NWC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers.
Numerico on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Numerico investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NWC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Numerico kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Numerico ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Numerico hinna ennustus (USD)
Kui palju on Numerico (NWC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Numerico (NWC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Numerico nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Numerico (NWC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NWC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Numerico (NWC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Numerico osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Numerico osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.