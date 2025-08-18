Rohkem infot NWC

NWC Hinnainfo

NWC Valge raamat

NWC Ametlik veebisait

NWC Tokenoomika

NWC Hinnaprognoos

NWC Ajalugu

NWC – ostujuhend

NWC-usaldusraha valuutakonverter

NWC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Numerico logo

Numerico hind(NWC)

1 NWC/USD reaalajas hind:

$0.0193
$0.0193$0.0193
-0.36%1D
USD
Numerico (NWC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:43:00 (UTC+8)

Numerico (NWC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01718
$ 0.01718$ 0.01718
24 h madal
$ 0.02097
$ 0.02097$ 0.02097
24 h kõrge

$ 0.01718
$ 0.01718$ 0.01718

$ 0.02097
$ 0.02097$ 0.02097

$ 2.23726923
$ 2.23726923$ 2.23726923

$ 0.0162818774419
$ 0.0162818774419$ 0.0162818774419

+0.05%

-0.36%

-9.40%

-9.40%

Numerico (NWC) reaalajas hind on $ 0.01928. Viimase 24 tunni jooksul NWC kaubeldud madalaim $ 0.01718 ja kõrgeim $ 0.02097 näitab aktiivset turu volatiivsust. NWCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.23726923 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0162818774419.

Lüliajalise tootluse osas on NWC muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.36% 24 tunni vältel -9.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Numerico (NWC) – turuteave

No.1729

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

$ 55.90K
$ 55.90K$ 55.90K

$ 5.21M
$ 5.21M$ 5.21M

150.40M
150.40M 150.40M

270,050,481.2686112
270,050,481.2686112 270,050,481.2686112

ETH

Numerico praegune turukapitalisatsioon on $ 2.90M $ 55.90K 24 tunnise kauplemismahuga. NWC ringlev varu on 150.40M, mille koguvaru on 270050481.2686112. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Numerico (NWC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Numerico tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000697-0.36%
30 päeva$ -0.00529-21.54%
60 päeva$ -0.00271-12.33%
90 päeva$ -0.00953-33.08%
Numerico Hinnamuutus täna

Täna registreeris NWC muutuse $ -0.0000697 (-0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Numerico 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00529 (-21.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Numerico 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NWC $ -0.00271 (-12.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Numerico 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00953 (-33.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Numerico (NWC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Numerico hinnaajaloo lehte.

Mis on Numerico (NWC)

Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers.

Numerico on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Numerico investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NWC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Numerico kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Numerico ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Numerico hinna ennustus (USD)

Kui palju on Numerico (NWC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Numerico (NWC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Numerico nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Numerico hinna ennustust kohe!

Numerico (NWC) tokenoomika

Numerico (NWC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NWC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Numerico (NWC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Numerico osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Numerico osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NWC kohalike valuutade suhtes

1 Numerico(NWC)/VND
507.3532
1 Numerico(NWC)/AUD
A$0.0293056
1 Numerico(NWC)/GBP
0.0140744
1 Numerico(NWC)/EUR
0.016388
1 Numerico(NWC)/USD
$0.01928
1 Numerico(NWC)/MYR
RM0.0811688
1 Numerico(NWC)/TRY
0.7864312
1 Numerico(NWC)/JPY
¥2.83416
1 Numerico(NWC)/ARS
ARS$25.0063528
1 Numerico(NWC)/RUB
1.5368088
1 Numerico(NWC)/INR
1.6871928
1 Numerico(NWC)/IDR
Rp310.9676984
1 Numerico(NWC)/KRW
26.7776064
1 Numerico(NWC)/PHP
1.090284
1 Numerico(NWC)/EGP
￡E.0.9304528
1 Numerico(NWC)/BRL
R$0.104112
1 Numerico(NWC)/CAD
C$0.0266064
1 Numerico(NWC)/BDT
2.3413632
1 Numerico(NWC)/NGN
29.5705072
1 Numerico(NWC)/UAH
0.7945288
1 Numerico(NWC)/VES
Bs2.6028
1 Numerico(NWC)/CLP
$18.58592
1 Numerico(NWC)/PKR
Rs5.4616384
1 Numerico(NWC)/KZT
10.4383848
1 Numerico(NWC)/THB
฿0.6244792
1 Numerico(NWC)/TWD
NT$0.5789784
1 Numerico(NWC)/AED
د.إ0.0707576
1 Numerico(NWC)/CHF
Fr0.015424
1 Numerico(NWC)/HKD
HK$0.1507696
1 Numerico(NWC)/AMD
֏7.3699728
1 Numerico(NWC)/MAD
.د.م0.1733272
1 Numerico(NWC)/MXN
$0.3638136
1 Numerico(NWC)/PLN
0.0701792
1 Numerico(NWC)/RON
лв0.0832896
1 Numerico(NWC)/SEK
kr0.184124
1 Numerico(NWC)/BGN
лв0.0321976
1 Numerico(NWC)/HUF
Ft6.508928
1 Numerico(NWC)/CZK
0.402952
1 Numerico(NWC)/KWD
د.ك0.0058804
1 Numerico(NWC)/ILS
0.0649736
1 Numerico(NWC)/NOK
kr0.1964632
1 Numerico(NWC)/NZD
$0.0323904

Numerico ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Numerico võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Numerico ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Numerico kohta

Kui palju on Numerico (NWC) tänapäeval väärt?
Reaalajas NWC hind USD on 0.01928 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NWC/USD hind?
Praegune hind NWC/USD on $ 0.01928. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Numerico turukapitalisatsioon?
NWC turukapitalisatsioon on $ 2.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NWC ringlev varu?
NWC ringlev varu on 150.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NWC (ATH) hind?
NWC saavutab ATH hinna summas 2.23726923 USD.
Mis oli kõigi aegade NWC madalaim (ATL) hind?
NWC nägi ATL hinda summas 0.0162818774419 USD.
Milline on NWC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NWC kauplemismaht on $ 55.90K USD.
Kas NWC sel aastal kõrgemale ka suundub?
NWC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NWC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:43:00 (UTC+8)

Numerico (NWC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NWC/USD kalkulaator

Summa

NWC
NWC
USD
USD

1 NWC = 0.01927 USD

Kauplemine: NWC

NWCUSDT
$0.0193
$0.0193$0.0193
-0.25%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu